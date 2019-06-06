ЛОНДОН, 6 июн /ПРАЙМ/, Мария Табак. "Русские торги" завершились в среду в Лондоне, их топ-лотом остался проданный в первый день на аукционе Christie’s "Натюрморт с сиренью" Кузьмы Петрова-Водкина.

Общая выручка четырех аукционных домов по итогам "русских торгов" составила порядка 36 миллионов фунтов стерлингов.

ПОБЕДА CHRISTIE’S

Работа Петрова-Водкина, проданная в понедельник за 9,3 миллиона фунтов стерлингов, поставил сразу два рекорда: картина стала самым дорогим произведением живописи в истории русских торгов и самым дорогим на данный момент произведением художника.

Картина написана на пике карьеры Петрова-Водкина, в 1928 году. Она участвовала в экспозиции советского павильона на знаменитой Венецианской биеннале 1932 года. Работа была выставлена на продажу из коллекции итальянского искусствоведа и издателя Джованни Шейвиллера. Изучение картины под инфракрасным светом выявило, что под натюрмортом скрываются Мадонна с младенцем.

Подборка из более чем 30 лотов с произведениями Сергея Чехонина продана на торгах Christie’s за более чем миллион фунтов стерлингов.

"Натюрморт с флоксами" Александра Дейнеки продан за 419,2 тысячи фунтов стерлингов, "Сиверская" Ивана Шишкина ушла с молотка за 323 тысячи фунтов стерлингов, "Портрет Авы Астор" Павла Челищева – за 335,2 тысячи фунтов стерлингов.

Топ-лотом посвященной русскому декоративно-прикладному искусству секции стало редкое советское блюдо по дизайну Стеллы Венгеровской, ушедшее с молотка за 275 тысяч фунтов стерлингов, установив рекорд на произведения советского агитационного фарфора.

Другими топ-лотами стали супница из серебра с чернью, проданная за 250 тысяч фунтов стерлингов и ставшая самым дорогим лотом, проданным в ходе интернет-торгов, и модель одуванчика Фаберже из нефрита, золота, хрусталя и драгоценных камней (137,5 тысячи фунтов).

Общая сумма торгов превысила 16 миллионов фунтов стерлингов, это самый высокий результат с 2014 года.

ЛАРИОНОВ У SOTHEBY’S

"Русские торги" Sotheby's в Лондоне во вторник принесли порядка 12,5 миллиона фунтов стерлингов, топ-лотом, как и ожидалось, стал "Натюрморт" Михаила Ларионова, ушедший с молотка почти за 2,2 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте 1-1,5 миллиона.

Работа Ларионова не выставлялась на публичное обозрение более 60 лет, с момента приобретения ее последним владельцем. Ларионов написал картину до своего отъезда в Европу, и, как отмечают в Sotheby`s, ближе всего по стилистике она к неопримитивистскому периоду творчества художника.

С большим успехом – за 1,9 миллиона фунтов стерлингов — продана картина Ивана Айвазовского "Корабль на закате у Кап Мартена". Эстимейт работы составлял 500-700 тысяч фунтов стерлингов.

Работа Бориса Кустодиева "Портрет графа Алексея Павловича Игнатьева" 1902 года продана за 350 тысяч фунтов стерлингов при эстимейте в 250-350 тысяч фунтов стерлингов. Эта работа – один из 27 портретов-эскизов Кустодиева к монументальному полотну "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года", задуманному и завершенному Ильей Репиным.

Пейзаж "Река Оять" Василия Поленова ушла за 699 тысяч фунтов стерлингов, с превышением эстимейта, составлявшего 450-650 тысяч. Это единственное из пяти изображений реки Оять, находящееся в частной коллекции. В течение более чем десяти лет картина не выставлялась на публичное обозрение.

Торги произведениями живописи принесли Sotheby's 10,4 миллиона фунтов стерлингов, торги произведениями декоративно-прикладного искусства – около 2 миллионов.

КУСТОДИЕВ И МАЛЯВИН У MCDOUGALL'S И BONHAMS

Картина Бориса Кустодиева "Бахчисарай" стала топ-лотом торгов McDougall's, она продана в среду почти за 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

Эстимейт "Бахчисарая" — по данным аукционного дома, единственной крупной работы Кустодиева на восточную тематику — составлял 1,2 – 1,8 миллиона фунтов стерлингов.

Среди других топ-лотов – работы Георгия Анненкова и Николая Рериха, проданные за 305 тысяч и 270 тысяч фунтов стерлингов соответственно.

Итоговая стоимость работы Ивана Чуйкова "Гостиница "Украина" в шесть раз превысила эстимейт и установила новый ценовой рекорд для художника: 175,5 тысячи фунтов стерлингов.

Пара редких фарфоровых ваз стала топ-лотом секции декоративно-прикладного искусства, уйдя с молотка за 46,8 тысячи фунтов стерлингов.

Всего торги McDougall's в среду принесли 5,3 миллиона фунтов стерлингов.

Топ-лотом "русских торгов" Bonhams стала работа Филиппа Малявина "Портрет девочки в розовом платье", проданная за 312,5 тысячи фунтов стерлингов при эстимейте в 300-500 тысяч.

Таблетница в виде нефритовой лягушки фирмы Фаберже ушла с молотка за 225 тысяч фунтов стерлингов.