ВАШИНГТОН, 6 июн /ПРАЙМ/. Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговая война США и Китая, а также введение возможных пошлин на товары из Мексики не несут за собой угрозы мировой рецессии.

"Мы не наблюдаем рецессии", — сказала Лагард в интервью агентству Рейтер, отвечая на вопрос, могут ли вводимые США пошлины привести к рецессии мировой экономики. Глава МВФ отметила, что пока наблюдается 3,3% рост мировой экономики.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров годовым объемом поставок около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов в год. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил Трамп.