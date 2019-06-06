С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Безусловно, это шок, с начала этого отток капитала из России удвоился, сейчас больше 40 миллиардов долларов, только с начала года, достиг", — сказал Кудрин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест. В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник.