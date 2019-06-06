С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Венгрия обозначила намерение в короткие сроки обеспечить возможность получать газ из "Турецкого потока" по своей ГТС, говорится в сообщении "Газпрома".

В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпром" Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Отдельное внимание было уделено развитию газотранспортной системы Венгрии. На встрече было обозначено намерение венгерской стороны в возможно короткие сроки обеспечить возможность получать газ, который будет поставляться в Европу по транзитной нитке газопровода "Турецкий поток",- говорится в сообщении.

Кроме того, Венгрия закупила у "Газпрома" дополнительные 2 миллиарда кубов газа сверх контрактных объемов, они будут поставлены в 2019 году.

"На встрече были рассмотрены текущие вопросы и перспективы сотрудничества. Основной темой встречи стали поставки газа. Было отмечено, что с 1 января по 5 июня 2019 года "Газпром" поставил в Венгрию 4,3 миллиарда кубов газа. Это на 57,5% превышает показатель за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

"Сверх контрактных объемов Венгрия закупила у "Газпрома" 2 миллиарджа кубометров газа, которые будут поставлены в 2019 году", — также отмечает "Газпром".

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.