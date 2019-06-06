КРАСНОДАР, 6 июн /ПРАЙМ/. Перспективы единого бренда "Российское вино" имеются при унификации правил производства "от лозы до бутылки", заявил в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Считаю, что отрасль виноделия в России состоялась. Теперь нам надо объединиться. Главное создать новый бренд — российское вино. Потребитель должен увидеть, что оно есть", — заявил в ходе сессии "Российское вино: уже серьезно!", прошедшей на полях ПМЭФ уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, слова которого приводит пресс-служба администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев при обсуждении идеи создания бренда отметил, что российское вино необходимо защищать на законодательном уровне от суррогата. "Чтобы появился единый бренд, должны быть единые правила производства продукции — от лозы и до бутылки. Виноделие должно возродиться как отрасль, потенциал для этого очень высок", — цитирует Кондратьева его пресс-служба.

В сообщении также говорится, что участники сессии обсудили также методы продвижения отечественного вина и способы поддержки малых хозяйств отрасли.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.