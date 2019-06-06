С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Технологическая "долина" для разработки искусственного интеллекта в медицине появится в Международном медицинском кластере (ММК) в Сколково, соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано фондом Международного медицинского кластера и Ассоциацией "Национальная база медицинских знаний" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в релизе ММК.

"Возможности ММК будут использованы для создания базового полигона при разработке новых продуктов и перспективных технологий участниками Ассоциации "НБМЗ", которых насчитывается уже более ста. По оценке экспертов, Россия может стать лидером по применению искусственного интеллекта в здравоохранении и к 2023 году выйти с мета-проектом на мировой рынок", — говорится в релизе ММК.

Решения, опробованные в технологической "долине", впоследствии будут внедряться в российскую систему здравоохранения и предлагаться зарубежным медицинским организациям.

"Искусственный интеллект в медицине играет очень важную роль: результаты исследований показывают, что технологии искусственного интеллекта существенно повышают точность постановки диагнозов. Более того, искусственный интеллект позволяет выявить заболевание на его ранних стадиях, что делает лечение максимально эффективным и менее затратным. Своевременная правильная диагностика особенно важна, если речь идет об онкологии, занимающей второе место среди основных причин смерти в мире", — отметил гендиректор фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай, слова которого приводятся в сообщении.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.