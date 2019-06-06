С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Проекты отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "Нейронет" в 2019 году могут получить финансирование в размере примерно 100 миллионов рублей, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нейронет" Александр Семенов.

"Отраслевой союз "Нейронет" уже более трёх лет поддерживает проекты в сфере искусственного интеллекта. На настоящий момент профинансировано больше 20 проектов в этой сфере. Мы предполагаем, что в 2019 году по теме искусственного интеллекта в рамках дорожной карты "Нейронет" будет вложено в проекты не менее чем 100 миллионов рублей", — рассказал он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На конец мая 2019 года по теме искусственного интеллекта в нашу дорожную карту подались более 12 проектов. Мы предполагаем, что при сохранении таких темпов в 2019 году, по теме искусственного интеллекта в рамках дорожной карты "Нейронет" будет вложено в проекты не менее чем 100 миллионов рублей", — добавил он.

Семенов добавил, что "Нейронет" планирует поддержать в этом году проекты, связанные с человеко-машинными системами, финансово. Речь идет о системах, поддерживающих нижние конечности и тазобедренный пояс, чтобы человек меньше уставал: экзоскелетные конструкции и манипуляторы.

Финансовая поддержка включает в себя привлечение институтов развития, ее объем может составлять составить 150-200 миллионов рублей. "Несколько десятков миллионов рублей будут привлечены от частных инвесторов. Точную сумму пока не назову, все зависит от количества и качества проектов", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.