КАЛУГА, 6 июн /ПРАЙМ/. Власти Калужской области и государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщает облправительство.

Документ подписали губернатор области Анатолий Артамонов и генеральный директор госкорпорации Юрий Исаев.

"Сотрудничество с руководством Калужской области поможет АСВ в выполнении главной задачи – формировании в максимально возможном объеме конкурсной массы ликвидируемых финансовых организаций за счет эффективной продажи их имущества. Это очень важно, поскольку полученные средства являются источником для расчетов с кредиторами. Сегодня средний процент удовлетворения требований кредиторов составляет 41,5%, а в начале деятельности агентства он был около 5%. Для потенциальных покупателей сотрудничество с Агентством открывает массу преимуществ: удобство приобретения активов, покупка с дисконтом", — сказал Исаев.

Предполагается, что в рамках соглашения будет вестись работа по сокращению проблемной задолженности предприятий и организаций области, в том числе — малых и средних, перед ликвидируемыми кредитными организациями, находящимися под управлением агентства. Должники получат поддержку — как в досудебном порядке, так и на любой стадии принудительного взыскания, включая процедуры банкротства.

"В будущем мы рассчитываем, что совместная работа с Агентством и накопленный опыт позволят оптимизировать работу с задолженностью предприятий, реализовывать в максимально короткие сроки продажу активов ликвидируемых банков, а затем выгодно инвестировать средства в новые проекты на территории области", — сказал Артамонов.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.