С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Около 170 миллиардов рублей инвестиций получит Московская область по итогам заключения 36 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, сообщают в пресс-службе правительства Московской области.

"Традиционно первый и второй день питерского форума очень насыщенные. Большое количество встреч… Мы подпишем порядка 36 соглашений на 167 миллиардов рублей. Восемнадцать тысяч рабочих мест", — сказал губернатор московской области Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул высокую эффективность данного сотрудничества, потому что, по его словам, 85% соглашений, которые подписываются на форуме, реализуются. Он добавил, что традиционно большинство подписанных в рамках форума соглашений реализуется на территории Московской области.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.