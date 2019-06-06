С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Немецкая компания-производитель программного обеспечения для организаций SAP и "ИКС Холдинг" запустят производство софтовых роботов для замены людей в однотипных операциях, рассказала РИА Новости вице-президент "ИКС Холдинга" Юлия Шуткина.

Соглашение о совместной разработке инновационных решений в области оперативного управления производством и роботизации бизнес-процессов было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Планируется, что созданные ИТ-продукты будут внедряться в компаниях России и СНГ.

В настоящее время, несмотря на высокий уровень автоматизации производств, объем однообразных ручных операций в промышленных компаниях остается высоким. Системы для роботизации бизнес-процессов позволяют сокращать операционные расходы, уменьшать себестоимость рабочих процессов, а также переключить сотрудников с рутинных задач на более творческие и полезные для развития бизнеса, сообщили в "ИКС Холдинге".

"К отраслям с большим количеством однотипных операций относятся производственная отрасль, ритейл, телеком. Связано это с большим объемом данных в рамках деятельности компаний и необходимостью регулярно выполнять однотипные бизнес-процессы. В связи в этим важно, чтобы сотрудники этих компаний сфокусировались на интеллектуальном продукте и меньше занимались рутинными операциями", — сообщила Шуткина в рамках ПМЭФ.

"Для того, чтобы не тратить на эту рутинную операцию человеческий интеллект, мы предлагаем автоматизировать такие процессы и будем направлять деятельность сотрудников на создание более интеллектуальных вещей в рамках своих направлений. Существует две модели создания роботов: облачная модель — робот как сервис, заказчик оплачивает роботизацию как сервис, а вторая модель — разработка под конкретную потребность и бизнес-процесс, индивидуальный робот под процессы конкретной компании", — отметила она.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.