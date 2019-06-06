ВЛАДИМИР, 6 июн /ПРАЙМ/. Власти Владимирской области и Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений (СРВТ) подписали в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве, сообщает обладминистрация.

Подписи под документом поставили губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и председатель правления Автономной некоммерческой организации "Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений" Максим Черешнев.

"Сегодня подписали важное соглашение, которое даст новый импульс развитию Владимирской области. Совместными усилиями мы увеличим наш экспортный потенциал, а вместе с этим и экономическую привлекательность региона", – сказал Сипягин.

Как отмечает обладминистрация, взаимодействие будет направлено на повышение инвестиционной привлекательности региона и его экспортного потенциала, на продвижение перспективных инвестиционных, экспортных бизнес-проектов на внутреннем и внешнем рынках, на содействие в привлечении финансирования для целевых проектов, а также на решение социально значимых задач области. В рамках соглашения планируется проводить взаимные консультации, совместные форумы, семинары, рабочие встречи.

Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений создан для продвижения интересов российских деловых кругов на международных рынках и содействия в локализации иностранных компаний на территории РФ.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.