С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Власти Вологодской области ожидают, что в 2019 году регион посетят 3,2 миллиона туристов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Олег Кувшинников.

"Мы ожидаем, что в этом году количество туристов превысит 3 миллиона 200 тысяч человек, планируемый рост — порядка 5-6 процентов", — сказал он.

По словам Кувшинникова, в настоящее время в регионе активно развивается необходимая для приема туристов инфраструктура. В частности, ведется реконструкция аэропорта в Великом Устюге, запланирован капремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Вологды, принято решение о строительстве Дворца Деда Мороза.

Как отметил губернатор, регион продолжает развивать туристические проекты "Серебряное ожерелье России" и "Русские усадьбы". "Мы приняли участие в старте проект "Серебряное ожерелье России", и наш регион активно его развивает. Круизный туризм развивается – строятся набережные в Череповце, Вытегре и других городах. Реализуется проект "Русские берега" — по строительству причальных стенок для приема теплоходов. Также мы реализуем проект "Русская усадьба", который объединяет более десятка усадеб по территории Вологодской области", — рассказал он.

Кувшинников также сообщил, что особое внимание в регионе уделяется развитию промышленного туризма.

"Мы запускаем туристов на наши промышленные предприятия: Великоустюгский завод "Северная чернь", рыботоварная фирма "Диана", кондитерская фабрика "АтАг", кружевная фирма "Снежинка" и другие. И очень интересный проект, который мы запускаем с июля 2019 года, — "Широта 2000". Это промышленный туризм, который будет развиваться совместно с компанией "Северсталь". В рамках проекта планируется посещение музея металлургии, а также посещение смотровой площадки крупнейшего производства – стана 2000. Там туристы смогут посмотреть, как идет прокатка горячего металла. И это, поверьте, незабываемое зрелище", — рассказал глава региона.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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