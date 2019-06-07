С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Решение по подготовленной "Ростехом" концепции, касающейся создания отечественного оборудования для сетей 5G, может появиться до конца года, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов в кулуарах ПМЭФ-2019.

В мае СМИ сообщали, что "Ростех" подготовил проект концепции "Разработка промышленных решений для создания сетей 5G в России", в которой предлагается "создание контролируемой кооперации отечественных компаний-лидеров по всем компонентам" и "головной организации-производителя". В качестве головной организации в проекте указана сама госкорпорация, писала газета РБК.

Чемезов подтвердил, что такая концепция разработана, сейчас идет ее обсуждение с производителями оборудования и операторами связи.

"Сейчас процесс ускоряется, я надеюсь, что до конца года будет решение (по концепции)", — сказал Чемезов. "Основное финансирование будет за счет кредитных средств, часть будем просить у государства. Общая сумма инвестиций до конца не просчитана, но это триллионы рублей", — сказал глава "Ростеха".

По его словам, госкорпорация приглашаем к участию в работе практически всех желающих — это касается, в том числе, и финансовой стороны, и "чисто рабочих рук, программного обеспечения". "Потому что понимаем, что это очень большая работа, и мы одни не потянем. Приглашали и иностранных производителей. Пока реально никто не объявился", — отметил Чемезов.

По его оценке, развертывание инфраструктуры 5G займет минимум два-три года, возможно больше. "Скорее всего, 5G появится не ранее 2023 года. Это будет по регионам, как LTE — сначала пилотные регионы, Москва, другие большие города, потом потихонечку по всем другим регионам", — сказал Чемезов.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.