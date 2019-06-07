САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Российские пользователи Booking.com отличаются от остальных клиентов компании тем, что предпочитают пользоваться сервисом для путешествий по своей стране, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент, управляющий директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке Booking.com B.V. Андреа Д'Амико.

В ходе беседы на Петербургском международном экономическом форуме он отметил, что статистика требований к объектам размещения пользователей в мире и в России совпадает, так как в основном клиенты предпочитают иметь большой диапазон выбора и получать хорошее качество за адекватную цену.

"В отношении требований российских путешественников мы не отмечаем никаких особых тенденций. Однако интересно обратить внимание на то, что, по сравнению с пользователями из других стран, в России развит спрос на внутренний туризм. То есть, ваши соотечественники любят путешествовать по своей стране, так как она очень большая и здесь всегда есть, что предложить туристам", — прокомментировал ситуацию Д"Амико.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.