МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция готова уменьшить свою долю в компании Renault для укрепления альянса с японским автопроизводителем Nissan, сообщает агентство Франс Пресс.

Сейчас государство владеет 15% компании Renault, которой, в свою очередь, принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера.

"В правильном порядке сначала идет укрепление существующего союза, а затем укрепление (союза с другими партнерами), а не наоборот, потому что иначе все рассыплется как карточный домик", — заявил Ле Мэр на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран-членов "двадцатки" в японской Фукуоке.

"Мы можем снизить долю государства в капитале Renault. Это не представит трудностей, если учитывать, что в итоге получится более крепкий союз двух автопроизводителей Renault и Nissan", — отметил Ле Мэр.

Говоря о других слияниях, министр экономики и финансов заявил, что правительство Франции готово к любым возможностям, если они приведут к согласию партнеров.

В конце мая Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) направил необязывающее письмо в совет директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50. Renault, в свою очередь, сообщал, что совет директоров французской автомобильной группы изучит предложение автоконцерна Fiat Chrysler о возможном слиянии компаний на паритетных началах, однако после FCA отозвал свое предложение о слиянии с Renault из-за отсутствия во Франции подходящих "политических условий" для проведения подобной сделки.

Компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона. Компания основана в 1898 году, в 2018 году продала около 3,9 миллиона автомобилей в 134 странах. Штат компании превышает 180 тысяч человек.