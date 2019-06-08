МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Победителей конкурса по развитию регионов РФ "Моя страна — моя Россия" наградили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

Конкурс "Моя страна – моя Россия" проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально–экономическом развитии российских регионов, городов и сел. В 2019 году в конкурсе приняли участие более 34 тысяч человек, что почти в пять раз больше, чем годом ранее.

"Восьмого июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось торжественное награждение победителей шестнадцатого всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов АНО "Россия – страна возможностей", созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина", — говорится в сообщении.

Министр науки и высшего образования РФ, председатель федерального организационного комитета конкурса Михаил Котюков отметил, что конкурс даёт молодежи в регионах "реальную возможность быть услышанной, проявить себя", добавили в пресс-службе.

"Мы запланировали и поставили задачу о серьезном постконкурсном сопровождении лучших участников нашего конкурса. Поэтому каждый из вас может готовиться, что уже осенью этого года будут образовательные события, которые помогут вам реализовывать свои проекты на практике", — приводятся в сообщении слова координатора конкурса Ларисы Пастуховой, которая добавила, что наставниками победителей станут финалисты конкурса "Лидеры России", принявшие участие в экспертизе конкурсных проектов.

В пресс-службе АНО уточнили, что в числе призов для победителей: стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить с дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В мастерской управления "Сенеж" 200 лучших конкурсантов уже осенью смогут пройти обучение. Участников также ждут образовательные лекции и семинары.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году прошел 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.