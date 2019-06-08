С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Регионы Дальнего Востока хоть и не вошли в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, второй год подряд растут в таблице быстрее всей страны, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

В пятницу на ПМЭФ представили топ-20 регионов-лидеров инвестрейтинга. Ни один из дальневосточных регионов не вошел в число лидеров по итогам 2019 года, а Хабаровский край, который в 2018 году занял в рейтинге 18 строку, в этот раз покинул группу.

"Как вы знаете, президент России поставил перед дальневосточными регионами задачу войти в тридцатку рейтинга к 2020 году, и их активные действия уже дают плоды. Дальний Восток в рейтинге второй год подряд растет быстрее всей страны в целом", — сказала Чупшева.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.