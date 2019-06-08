С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Непоследовательность российских компаний и убеждение японских коллег в том, что российская сторона сумеет самостоятельно без сторонней поддержки решить массу вопросов при подготовке к совместным проектам приводит к тому, что бизнес и товарооборот между странами развивается не так быстро, как мог бы потенциально, считает глава инвесткорпорации AEON Роман Троценко.

"Какие ошибки делают российские и японские компании, которые не позволяют развиваться бизнесу и товарообороту быстрее? Наверное, основная ошибка российского бизнеса это непоследовательность. Российские компании считают, что прорыв в отношении с японскими партнерами возможен за месяцы… и когда выясняется, что какой-то проект требует 4-6 лет взаимодействия, то очень часто в российских компаниях происходит смена команд, которые занимаются проектом, и в конце концов интерес угасает, что очень расстраивает японских партнёров, которые видят в этом несерьёзность намерений", — сказал Троценко на бизнес-диалоге "Россия — Япония" в рамках ПМЭФ.

"С японской стороны (ошибки — ред.) — очень часто японские крупные компании считают, что российский бизнес может самостоятельно решить массу проблем, в том числе с привлечением финансирования, с экспортными, импортными программами, экологическими проблемами, найти equity. Российский бизнес очень молодой, рынку России всего лишь 27 лет, и даже порой крупные компании в России без руки помощи со стороны японских партнёров продвигаться будут с большим трудом. Поэтому мы видим так мало проектов успешных реализованных", — добавил он.

Стороны на встрече также обменялись мнениями и советами по этому вопросу.

Корпорация AEON — частная, оперирующая в международном масштабе, инвестиционная группа. Направления деятельности — транспорт, строительство, сервис, промышленность.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.