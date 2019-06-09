ФУКУОКА (Япония), 9 июн /ПРАЙМ/. Министр финансов Японии Таро Асо перед началом встречи глав минфинов и центробанков стран G20 провел переговоры со своим американским коллегой Стивеном Мнучином.

"Мы провели обмен мнениями по вопросам тесного американо-японского сотрудничества в сфере экономики и безопасности", — написал Мнучин в Twitter после завершения переговоров.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходит в японской Фукуоке 8 и 9 июня. Россию на форуме представляют замминистра финансов Сергей Сторчак и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.