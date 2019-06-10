ТОКИО, 10 июн /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Министр экономического развития России Максим Орешкин, который принимал участие во встрече министров внешней торговли стран "двадцатки" в японском городе Цукуба, встретился с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Сэко также является министром по вопросам экономического сотрудничества с Россией.

В выходные министры встречались в формате "двадцатки". Обсуждались вопросы реформирования ВТО, а также проблема обострения внешнеторговых противоречий. В понедельник Орешкин и Сэко продолжат общение в двустороннем формате. Это уже 21-я встреча министров с 2016-го года.

Как ожидается, главными темами станет подготовка к саммиту лидеров двух стран, который состоится 29 июня в Осаке на полях встречи глав государств стран "двадцатки". Япония в этом году впервые председательствует в "двадцатке".