МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Несколько крупнейших мировых технологических компаний запретили сотрудникам говорить о технологиях и технических стандартах с коллегами из Huawei на фоне недавнего внесения китайской компании в черный список в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников агентства, IT-гиганты Intel и Qualcomm, а также компания по исследованиям и развитию мобильных технологий InterDigital Wireless и южнокорейский мобильный оператор LG Uplus ввели ограничения на ведение своими сотрудниками неформальных разговоров с представителями Huawei. Уточняется, что такие разговоры — обычная практика в рамках международных встреч, когда инженеры собираются вместе для определения технических стандартов коммуникационных технологий, включая сети 5G.

Intel и Qualcomm заявили, что работникам были даны инструкции на этот счет, но отказались от дальнейших комментариев агентству. Представитель InterDigital заявил, что инженерам были даны указания для того, чтобы гарантировать, что компания соблюдает требования США.

Сотрудник LG Uplus заявил, что компания "добровольно воздерживается от взаимодействия с работниками Huawei, за исключением встреч по вопросам установки сетевого оборудования или техобслуживания".

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявил и ряд британских мобильных операторов. Вашингтон также последовательно уговаривает европейских партнеров отказаться от сотрудничества с Huawei.