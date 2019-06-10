ПЕКИН, 10 июн /ПРАЙМ/. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди могут обсудить торговый протекционизм и травлю со стороны США, а также возможные ответные действия, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди являются добрыми друзьями, их двусторонняя встреча "на полях" саммита ШОС все еще в процессе обсуждения, однако я уверен, что каждая встреча лидеров двух стран крайне важна. Со своей стороны мы приложим все необходимые усилия для подготовки двусторонней встречи, чтобы обеспечить ее успех", — заявил замминистра.

Отвечая на вопрос, будут ли лидеры Китая и Индии в ходе своей встречи обсуждать торговую войну КНР и США, Чжан Ханьхуэй отметил, что такое обсуждение "не станет сюрпризом".

"Эта тема может стать важным пунктом переговоров в ходе двусторонних встреч Си Цзиньпина с лидерами других государств наряду с обсуждением двустороннего сотрудничества и международных вопросов", — добавил он.

По словам дипломата, "торговый протекционизм и политика односторонних действий в настоящее время активно набирают силу, и вопрос о том, как отвечать на практику притеснения и торгового протекционизма со стороны США, важен не только для Китая".

"Будет целесообразно, если лидеры двух стран обменяются взглядами (по данному вопросу — ред.), и мы надеемся, что они достигнут широкого консенсуса по вопросу поддержания справедливости и противостояния торговому протекционизму", — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Ранее индийские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди на предстоящем 13-14 июня саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке намерен провести отдельные двухсторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.