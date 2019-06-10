ПЕКИН, 10 июн /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Китаем в период с января по май 2019 года достиг 42,46 миллиарда долларов, что на 4,0% больше показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7% и достиг 18,16 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, — до 24,305 миллиарда долларов.

Отдельно в мае Китай закупил у РФ товаров на 5,34 миллиарда долларов, при этом экспортировал в Россию на 3,79 миллиарда долларов.

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая — 52,218 миллиарда долларов (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%.