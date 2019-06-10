ПЕКИН, 10 июн /ПРАЙМ/. Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-мая 2019 года составил 1,78 триллиона долларов, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.

Экспорт Китая в январе — мае в годовом выражении вырос на 0,4%, составив 958,34 миллиарда долларов, импорт достиг отметки в 827,87 миллиарда долларов, что на 3,7% ниже, чем за такой же период 2018 года. Положительное сальдо торгового баланса за этот период составило 130,47 миллиарда долларов.

Отдельно в мае внешнеторговый оборот КНР по сравнению с маем прошлого года сократился на 3,4%, составив 386,03 миллиарда долларов, экспорт вырос на 1,1% — до 213,85 миллиарда долларов, импорт сократился на 8,5%, составив 172,19 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Китая показал рекордные результаты и достиг цифры в 4,62 триллиона долларов, что на 12,6% выше, чем в 2017 году. Экспорт Китая вырос в 2018 году на 9,9%, составив 2,48 триллиона долларов, а импорт — на 15,8%, до 2,14 триллиона. Положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого года составило 351,76 миллиарда долларов.

Власти Китая на открытии ежегодной сессии парламента в начале марта заявили, что в 2019 году намерены активно наращивать импорт и всячески способствовать интенсификации международной торговли, работать над сокращением времени таможенного досмотра и очистки, снижать издержки соблюдения налогового законодательства для импорта и экспорта, предпринимать реальные шаги для содействия облегчению торговых процедур.