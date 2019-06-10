ПЕКИН, 10 июн /ПРАЙМ/. Товарооборот между США и Китаем в период с января по май текущего года составил 209,68 миллиарда долларов, что на 14,5% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт КНР в США за отчетный период сократился на 8,4%, составив 160,115 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 49,567 миллиарда долларов, это на 29,6% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

Отдельно в мае экспорт из КНР в США составил 37,68 миллиарда долларов, импорт из Штатов – 10,78 миллиарда долларов.

Торговый дисбаланс двух стран на фоне затянувшейся торговой войны продолжает расти, за первые 5 месяцев этого года он составил 110,547 миллиарда долларов, отдельно в мае этот показатель составил 26,89 миллиарда долларов, при том, что еще в апреле цифра едва превысила 21 миллиард долларов.

Сокращение двусторонней торговли происходит на фоне продолжающихся переговоров по урегулированию торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% — до 633,5 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт в США за отчетный период вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай — на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.