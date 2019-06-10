МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Следственный комитет России и ФСБ задержали сотрудницу крупнейшей алмазодобывающей компании "Алроса" и двух ее сообщников за кражу более 500 алмазов и бриллиантов на миллионы долларов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По версии следствия, преступная группа осуществляла на постоянной основе хищения в компании "Алроса" и последующий незаконный сбыт высококачественного алмазного сырья", — рассказала Петренко журналистам в понедельник.

В группировку, по мнению СК РФ, входили три человека, каждый со своим функционалом: сотрудница "Алросы" Елена Канунникова, ответственная за кражу камней, посредник Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, отвечавший за продажу краденого.

"При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 миллионов рублей … 6 июня участники преступной группы были задержаны с поличным", — отметила Петренко.

Как отмечает ФСБ, дома у задержанных нашли целый склад драгоценностей: "Изъято около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2 тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов".

Там же нашли наличными более 2 миллионов долларов и 500 тысяч евро, а также "дорогостоящую ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами".

Подозреваемых отправили под стражу. Уголовное дело расследуется по статьям "Кража" и "Незаконный оборот природных драгоценных камней".

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.