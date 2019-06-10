МИНСК, 10 июн /ПРАЙМ/. Белоруссия рассмотрит Лондонскую фондовую биржу в качестве возможной площадки для размещения евробондов в 2020 году, заявил в понедельник в Лондоне премьер-министр страны Сергей Румас.

Ранее в Минфине республики заявляли, что в 2019 году Белоруссия готовится к размещению суверенных облигаций на локальных рынках до 2 миллиардов долларов, это рынок КНР и РФ. При этом Минск в текущем году не планирует размещать евробонды, уточнил в мае замминистра финансов республики Андрей Белковец.

"На встрече с гендиректором биржи Никилом Рати мы обсуждали возможность дальнейшего сотрудничества. В 2020 году Беларусь рассчитывает вернуться на рынок суверенных еврооблигаций, и мы, конечно, будем рассматривать в том числе лондонскую площадку как потенциальное место для размещения наших бондов", — цитирует Румаса агентство Белта.

Премьер-министр отметил, что Белоруссия пока не имела опыта как суверен сотрудничества с Лондонской фондовой биржей, реализовывая до этого сделки через люксембургскую и ирландскую биржи. "Сегодня Лондонская фондовая биржа предложила нам очень привлекательные условия, чтобы или суверен, или корпоративные заемщики могли листинговаться на этой бирже. В последние несколько лет биржа сделала значительный рывок в части технологий, скорости транзакций и, кроме того, предложила нам хорошие тарифы для размещения ценных бумаг", — добавил глава правительства.

Румас находится с рабочим визитом в Великобритании 10-11 июня. В понедельник он принял участие в Дне рынков капитала Белоруссии (Belarus Capital Markets Day), а также провел ряд переговоров.