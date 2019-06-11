ВАШИНГТОН, 11 июн /ПРАЙМ/. США новыми санкциями хотят подтолкнуть президента Сирии Башара Асада к политическому урегулированию, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

США внесли во вторник в список санкций сирийского бизнесмена Самера Фоза, двух его родственников и 16 компаний. По утверждению минфина США, Фоз и его родственники воспользовались конфликтом в Сирии для получения прибыли. Минфин назвал Фоза "сирийским олигархом", напрямую поддерживающим власти Сирии и строящим роскошные отели на "украденной" земле. Фоз, по их данным, также помогал поставкам иранской нефти в Сирию.

"Цель санкций — заставить режим Асада конструктивно подходить к поискам политического решения", — сказал Джеффри.

Фоз уже находится с января под санкциями ЕС.