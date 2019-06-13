МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Взрыв на танкере Front Altair компании Frontline и последующий пожар преждевременно считать результатом нападения. Об этом сообщил агентству РИА Новости представитель компании, которой принадлежит судно.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в четверг в Оманском заливе произошли два взрыва. Было совершено нападение на два нефтяных танкера. Танкер Front Altair все еще горит в Оманском заливе, он не затонул

"Это был взрыв, за которым последовал пожар. Так как у нас не было возможности поговорить с командой в деталях, я полагаю, что будет преждевременно с нашей стороны подтверждать, что это было нападение", — сообщил представитель Frontline и добавил, что "в СМИ появилось много спекуляций" по поводу того, был ли инцидент связан с нападением или нет.

По данным Frontline, признаков загрязнения окружающей среды в результате взрыва на танкере Front Altair в Оманском заливе нет. "Конечно, мы сейчас проводим расследование. Судно все еще горит… Несмотря на некоторые сообщения, судно не затонуло… Никаких признаков загрязнения нет", — заявил представитель Frontline Пэт Адамсон.

Компания Frontline сообщила также, что на борту танкера Front Altair находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. "У нас на борту 11 россиян, один грузин и 11 филиппинцев. Все (были — ред.) эвакуированы с судна… Они все в порядке и в безопасности", — сказал Адамсон.

В посольство РФ в Тегеране заявили, что жизни спасенных после инцидента с нефтяными танкерами моряков в Оманском заливе ничто не угрожает, есть ли среди них россияне, выясняется.

"По последним данным, все спасённые моряки находятся в порту города Джаск. Их накормили, жизни ничего не угрожает. Идёт процесс установления национальной принадлежности", — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии отметили, что, по непроверенным данным, российские граждане среди этих моряков есть, их количество пока уточняется.

"Посольство держит вопрос на контроле", — добавили в дипмиссии.