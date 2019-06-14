ПРАГА, 14 июн /ПРАЙМ/. Поставки грузинских товаров на российский рынок возросли в первом квартале 2019 года на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля России во внешней торговле Грузии увеличилась до 11,6%, сообщил РИА Новости в четверг вечером статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

"Поставки грузинских товаров на российский рынок возросли в первом квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года на 42%, доля России во внешней торговле Грузии увеличилась до 11,6%", — сказал замминистра, который провел в Праге новый раунд переговоров со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе.

"Россия покупает две трети производимого в Грузии вина, что для республики чрезвычайно важно. И для наших потребителей, естественно, тоже", — добавил Карасин.

По словам дипломата, основные статьи грузинского экспорта в Россию составляют, помимо вина, воды, ферросплавы, центрифуги и медикаменты. В свою очередь, из России в Грузию идут нефтепродукты, пшеница, уголь, газ и продукты питания.