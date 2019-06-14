ЛОНДОН, 14 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания предрекает наступление системного кризиса ВТО, если ее участники не предпримут срочные меры по защите глобальной торговли и по борьбе с торговыми войнами, а также протекционизмом. Об этом заявил министр международной торговли Лиам Фокс по итогам своей поездки в Японию на встречу с министрами торговли G20.

По его словам, министры сошлись в том, что необходимо создавать свободную, справедливую, прозрачную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду, а также оказывать поддержку многосторонней торговой системе. Однако ВТО в настоящее время сталкивается с проблемами, которые могут привести к ее системному кризису, считает министр.

"ВТО в настоящее время сталкивается с одним из самых больших испытаний с момента своего создания, и при всей напряженности ее функций это может стать экзистенциальным кризисом. Необходимо принять срочные и решительные меры для защиты глобальной торговой системы, какой мы ее знаем", — отметил Фокс.

Помимо проблем, связанных с системой урегулирования споров между членами ВТО, необходимо решать вопросы, касающиеся глобальной торговли. В первую очередь, это торговые войны и протекционизм во всех его проявлениях.

"Странам необходимо объединиться, чтобы ответить на эти вопросы путем участия в ВТО, а не путем односторонних действий или повышения тарифов. ВТО в условиях кризиса не может принести в полной мере выгоды процветания людям во всем мире или помочь поддержать развивающиеся страны в использовании глобальной торговой системы", — заявил министр.

Великобритания рекомендует лидерам G20, встреча которых состоится в конце июня, воспользовалась возможностью приступить к разрешению торговой напряженности и сделать так, "чтобы ВТО работала для всех ее членов".

Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.