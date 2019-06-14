МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, сообщается на сайте комитета.

Уточняется, что замечаний от экипажа загоревшегося в аэропорту Шереметьево самолета по работе систем Sukhoi Superjet 100 в предыдущем полете судна не было.

"Замечаний от экипажа по работе систем ВС (воздушного судна — ред.) в предыдущем полете не было. Дополнительные работы, а также оформление листа отложенных работ не производилось. В ходе технического обслуживания проводились работы по проверке наличия и исправности аварийно-спасательного оборудования", — говорится в отчете МАК.

Также сообщается, что на SSJ100 компании "Аэрофлот" в Шереметьево были обнаружены повреждения, которые являются характерными для следов от воздействия молнии.

Комиссия для оценки действий экипажа SSJ 100 в аварицном полете планирует проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере.

"По заданию комиссии разработчик самолета совместно со специалистами МАК проводит математическое моделирование полета с целью оценки соответствия характеристик самолета в аварийном полете характеристикам самолета-типа, а также возможного влияния внешних возмущений. Для оценки действий экипажа в аварийном полете комиссией планируется проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере (FFS)", — говорится в предварительном отчёте МАК.

"В соответствии с российскими и международными правилами Л.А. Каширский – Председатель Технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы… публикует на официальном сайте МАК Предварительный отчет по результатам расследования авиационного происшествия после корректорской выверки и перевода на английский язык", — сообщается на сайте МАК.

При обсуждении предварительного отчета все члены комиссии пришли к общему мнению, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные техкомиссией, являются достаточными, говорится в сообщении о предварительных результатах расследования.

Техническая комиссия наметила большой комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с участием полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолета.