МЕХИКО, 14 июн /ПРАЙМ/. Бразильский Petrobras завершил сделку по продаже консорциуму во главе с французской Engie 90% акций компании Transportadora Associada de Gas (оператора газопровода TAG), сообщила Petrobras.

Сумма сделки составила 33,5 миллиарда реалов (8,6 миллиарда долларов). В состав консорциума, помимо Engie, вошел канадский инвестиционный фонд Caisse de Depot and Placement du Quebec (CDPQ).

Petrobras продолжит использовать газотранспортную систему TAG на условиях долгосрочных контрактов, таким образом, сделка не затронет потребителей бразильской компании.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами. Компания заявляла, что планирует получить почти 27 миллиардов долларов до 2023 года за счет продажи части активов в рамках бизнес-плана, нацеленного на сокращение долга.