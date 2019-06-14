МЕХИКО, 14 июн /ПРАЙМ/. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард считает, что возможная торговая война с США могла бы обернуться для страны настоящим кризисом.

"Торговая война, вероятно, означала бы для Мексики провоцирование кризиса", — заявил Эбрард, выступая перед сенатом страны.

На следующей неделе сенат должен ратифицировать новое соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой.

Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы от потоков нелегальных мигрантов. В Мехико обязались отправить на границу до 6 тысяч солдат Национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет меры на границе.

По мнению главы мексиканского МИД, в случае отсутствия соглашения с США по миграции и неприменению новых пошлин страна потеряла бы один миллион рабочих мест, а общие потери экономики составили столько же, если бы правительство подняло НДС с 16 до 25 процентов.

Эбрард отметил также, что сейчас на северной границе Мексики находятся порядка 25 тысяч мигрантов из стран Центральной Америки в ожидании рассмотрения их прошений об убежище в США.