ХАРБИН(Китай), 15 июн /ПРАЙМ/. Торговое представительство России в Китае ведет активную работу по вопросу открытия отделения в Гонконге, сроки пока не определены, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.

"Гонконг — очень интересная территория, которая обладает в значительной степени своим собственным регулированием, зачастую это особое регулирование дает дополнительные возможности российским экспортерам… Мы, как торговое представительство, сейчас активно взаимодействуем с генеральным консульством РФ в Гонконге по продвижению российского экспорта и одновременно решаем вопрос об открытии отделения торгового представительства в Гонконге", — рассказал Инюшин.

Он добавил, что "сейчас у нас есть отделение в Шанхае, и мы считаем, что наличие отделения торгового представительства в Гонконге будет в значительной степени способствовать продвижению экспорта". При этом торгпред добавил, что в настоящий момент "сложно сказать, когда отделение будет открыто, работа ведется, но определенные процедуры требуют времени".

"Гонконг нужно понимать и знать, кроме того, надо учитывать ее особенности и обращать эти особенности на пользу российскому экспорту. Например, в мае Гонконг открыл рынок свинины и говядины для отдельных российских поставщиков, тогда как на китайский рынок российские свинина и говядина пока не допущены", — напомнил Инюшин.