ХАРБИН (Китай), 15 июн /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Максим Акимов и заместитель председателя КНР Ван Цишань в субботу утром открыли выставочный павильон VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине, сообщает корреспондент РИА Новости.

Выставка продлится до 19 июня, на общей площади более 86 тысяч квадратных метров разместились стенды свыше 1760 компаний из 74 стран и регионов, китайские предприятия в значительном большинстве — из 21 региона страны в Харбин приехали 1246 компаний.

Российское участие тоже весомое — 137 предприятий из 18 субъектов федерации представят свои товары и услуги на общей площади более 3,2 тысячи квадратных метров. По словам председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян Ван Инчуня, выставочная площадь российской экспозиции в этом году составила 3260 квадратных метров, что также является историческим рекордом.

Главной темой выставки станет "Российско-китайское сотрудничество: возможности, потенциал, будущее". Организаторы приняли решение, что в этом году провинция Гуандун и Республика Саха (Якутия) станут главными гостями выставки. Именно поэтому Якутия представляет одну из самых крупных экспозиций на российско-китайском ЭКСПО, ее площадь составляет 400 квадратных метров.