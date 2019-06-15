ХАРБИН (Китай), 15 июн /ПРАЙМ/. Российские регионы готовы предложить китайским партнерам совместную реализацию проектов в электроэнергетике, добывающей промышленности, развивать сотрудничество в области авиастроения и телекоммуникаций, заявил в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.

"Конечно, потенциал российско-китайского межрегионального и приграничного сотрудничества далеко не исчерпан, реализован не в полной мере. Наиболее актуальной задачей является расширение инвестиционного сотрудничества", — заявил Акимов.

По его словам, "российские регионы готовы предложить китайским партнерам совместную реализацию проектов в электроэнергетике, добывающей промышленности, транспорте, логистике, в среднесрочной перспективе на передний план при благоприятных условиях выйдет сотрудничество в области авиастроения, телекоммуникаций, в других высокотехнологичных отраслях".