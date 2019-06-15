ХАРБИН (Китай), 15 июн /ПРАЙМ/. Приоритет в создании и развитии сетей 5G на территории РФ будет отдан российским компаниям, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.

Акимов отметил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос с частотами и частотным диапазоном, "сроки остаются, у нас два года на решение вопроса с частотами".

"Мы ведем этот разговор в том числе и с производителями оборудования, а значительная их часть – это поставщики решений из Китая, так, чтобы нам с одной стороны соответствовать мировой повестке, но и что важно, обеспечить локализацию решений в России, и, безусловно, участие российских компаний, российских поставщиков, российских вендоров в строительстве сетей связи пятого поколения, здесь мы настроены очень решительно", — заявил Акимов.

По его словам, "весь российский потенциал, который наличествует и который мы за ближайшие два года успеем создать, будет точно задействован в строительстве сетей связи пятого поколения".

"Эту работу сейчас возглавляет корпорация "Ростех", потому что нам нужен какой-то интегратор, но мы с большим оптимизмом смотрим, этот рынок точно будет, ни у кого не осталось никаких сомнений", — сказал он.

В конце мая Акимов сообщил, что правительство планирует заключить соглашения с крупными компаниями по развитию высокотехнологичных отраслей в РФ. В соглашениях будут зафиксированы обязательства по разработке и принятию подробных дорожных карт по развитию каждого из направлений до 2024 года включительно. Ответственным за направление по 5G станет консорциум "Ростелекома" и "Ростеха". При этом в процесс должны быть вовлечены все сильные игроки рынка.