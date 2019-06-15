ДУШАНБЕ, 15 июн — ПРАЙМ. Торговые споры нужно решать на основе консультаций и многосторонних правил, а не односторонних подходов и протекционизма, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо урегулировать возникшие вопросы в торговых связях должным образом в духе взаимоуважения путем равноправного диалога и консультаций на основе принципов международных отношений и правил многосторонней торговли вместо претензий на протекционизм и подходов односторонности", — заявил он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Лидер КНР также подчеркнул стремление Пекина урегулировать территориальные споры мирным путем и снимать напряженность в горячих точках через диалог.

"Китай будет продолжать укреплять дружественное взаимодействие с разными странами на основе пяти принципов мирного сосуществования, продвигать мирное урегулирование территориальных и морских споров с соответствующими странами, выступать за разрешение проблем в горячих точках региона путем диалога и консультаций", — добавил он.

На саммите СВМДА ожидается участие 27 стран (Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка) и 13 наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).