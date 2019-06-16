МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Около 45% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оформляет займы для поддержания текущего образа жизни, при этом практически половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей берет займы для покупки товаров первой необходимости, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось на основе опроса потенциальных заемщиков при оформлении ими заявок на микрозаймы в апреле-мае, выборка составила порядка 1 тысячи человек.

"В качестве причины оформления ссуды порядка 45% клиентов указывают неотложные нужды, то есть им необходимы деньги для поддержания текущего образа жизни. В ходе опроса удалось выяснить, что практически половина заемщиков МФО с доходом до 30 тысяч рублей вынуждена брать деньги до зарплаты, чтобы купить товары первой необходимости, в том числе продукты, товары для дома и необходимую бытовую технику взамен только что сломанной или на ее ремонт", — сказано в исследовании.

При этом люди стали более точно запрашивать необходимую сумму, отмечают в компании. Если раньше заемщики предпочитали брать деньги с запасом, то сейчас есть равно обратная тенденция — клиент берет ровно столько, сколько ему необходимо. В результате средняя сумма микрозайма сегодня не превышает 11-12 тысяч рублей.

Представители власти неоднозначно высказывались о деятельности МФО. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце мая заявила, что запрещать микрофинансирование в России ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к росту количества нелегальных кредиторов. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин на прошлой неделе в интервью РИА Новости заявил, что микрофинансирование является ростовщическим хищническим кредитованием.