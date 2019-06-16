МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Выпускной банкет обойдется российскому школьнику в среднем в 1,68 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты производителя онлайн-касс "Эвотор".

Для анализа использовались данные со смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в 15 тысячах ресторанах, кафе и столовых во всех городах России.

По данным "Эвотор", банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тысячи рублей. В Москве праздник обойдется в 73,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 53,2 тысячи рублей.

В меню банкета вошли холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай. Так, самый дешевый салат "Цезарь" для выпускного был зафиксирован в Томске (средняя стоимость в кафе — 96 рублей), а самый дорогой — в Сочи (250 рублей).