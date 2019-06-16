ТЕГЕРАН, 16 июн — ПРАЙМ. Товарооборот между Ираном и РФ по итогам 2018 года составил более 1,7 миллиарда долларов, потенциал для увеличения этого скромного показателя велик, заявил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"По итогам 2018 года товарооборот между нашими странами составил более 1,7 миллиарда долларов, вырос по итогам 2017 года", — сказал министр на открытии конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества", проходящей в Тегеране.

Он отметил, что это очень скромная цифра, добавив: "Тот потенциал, который имеют РФ и Иран, гораздо выше". По словам Чеботарева, стороны должны сделать все, чтобы этот показатель был на порядок больше, чем сейчас.