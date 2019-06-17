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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вольт такие вот дела — По данным "Ъ", "Россети" настаивают на ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей и просят правительство увеличить их вчетверо за три года.

— Встреча президентов в киберопасности — В преддверии саммита G20 в Осаке, в ходе которого должна пройти встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, газета The New York Times сообщила об активизации попыток США взломать компьютерные сети в энергетической системе России.

— Мал золотник, да льготы — Компании, переросшие рамки малого и среднего бизнеса, смогут еще два года после этого оставаться в реестре МСП и пользоваться льготами и преференциями — законопроект об этом разработало Минэкономики.

— Автоконцерны приступили к сборке субсидий — как выяснил "Ъ", крупнейшие автоконцерны, заключившие соглашения о промсборке, просят правительство возобновить выплату бюджетных компенсаций роста ввозных пошлин на автокомпоненты.

— Совет федерации взбалтывает смеси — Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.

— Подготовка триллионного бюджета — Федеральная налоговая служба (ФНС) провела заседание коллегии по итогам начала года — оно состоялось в Санкт-Петербурге.

— Несырьевой экспорт не вышел ростом — За первый квартал 2019 года российский товарный экспорт сократился впервые с конца 2015 года, фиксирует ЦМАКП в докладе "Сюжеты внешней торговли".

— В Душанбе обсудили Иран и обменялись вазами — 27 президентов и премьер-министров обсуждали в выходные в Душанбе, как сделать Азию более стабильной и безопасной.

— Св. Екатерина покинула сквер — Екатеринбургская епархия заявила, что отказывается от планов строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра, где в мае прошли массовые протесты.

— Россия немного недорабатывает в трудовой сфере — На проходящей в Женеве Международной конференции труда делегаты формулируют новую повестку взаимодействия работодателя и работника в условиях цифровизации, роботизации, демографических изменений и прочих новых вызовов.

— "Здесь, на площади, столько не поместится" — На согласованный с мэрией Москвы митинг "Закон и справедливость для всех", организованный Союзом журналистов России на проспекте Сахарова, по данным главного управления МВД по Москве пришло около 1,6 тыс. человек.

— Табор уходит в следствие — В Пензенской области задержаны 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Бессоновского района, приведшей к гибели человека.

— Оправдательный вердикт привел к задержанию — В Санкт-Петербурге бывшего заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко отправили под стражу по делу о получении взятки в размере почти 400 млн руб. от руководителя ООО "Петроинвест" Руслана Хамхокова, выступавшего основным субподрядчиком при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты-2".

— Экс-банкиру отменили свидетельский статус — Как стало известно "Ъ", продолжает набирать обороты новое расследование хищений денежных средств вкладчиков обанкротившегося Внешпромбанка.

— Любителям тюнинга дали еще год — Введение жестких правил легализации изменений в конструкции автомобиля, запланированное на 1 июля 2019 года, перенесено на год.

— Украинские избиратели слышат Азов — Президент Украины Владимир Зеленский посетил находящийся в украинской части Донбасса город Мариуполь, приняв участие в мероприятиях по случаю пятилетия перехода стратегического азовского порта под контроль Киева.

— В Тамани швартуют инвесторов — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) не будет концессионером порта Тамань, проект реализуют несколько стратегических инвесторов — такая схема обсуждалась в Минтрансе 10 июня.

— LTE обновят до 5G — В 2020 году операторам связи могут разрешить использовать частоты, выделенные под сети LTE, для развития нового поколения связи 5G. Это позволит им начать коммерческое развертывание сети, пока не решится вопрос с выделением частот в более приоритетном диапазоне 3,4–3,8 ГГц. По мнению экспертов, для полноценного запуска сервисов 5G уже имеющихся частот для LTE будет недостаточно.

— Roust замедлил рост — У алкогольного холдинга Roust Рустама Тарико, только в 2018 году вернувшего себе лидерство на российском водочном рынке, начала ухудшаться динамика продаж.

— Банки подставились — Решение о понижении ключевой ставки закрепит тенденцию к уменьшению стоимости кредитов, уверены в ЦБ.

— Нерезиденты не спешат в депозитарий — Иностранные клиенты Raiffeisen Bank International (RBI) получили возможность торговать на Московской бирже быстрее и дешевле: RBI, который осуществляет учет и хранение бумаг за рубежом, первым открыл счет иностранного номинального держателя в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

— ЦБ смягчил главу финмониторинга — Смена главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ должна принести некое послабление для банков и их клиентов в плане соблюдения антиотмывочного законодательства, ожидают банкиры.

— "Восточный" ищет капитал — Банк "Восточный", где продолжается громкий конфликт акционеров, связанный в том числе с "делом Калви", может потерять финансовую устойчивость, следует из переписки руководства банка и информации о действиях ЦБ.

— Сокращение большого диаметра — Крупнейшие производители труб большого диаметра в РФ существенно снизили производство по итогам 2018 года из-за завершения крупных проектов "Газпрома".

— Казахское солнце пригрело "Хевел" — По данным "Ъ", "Хевел" собирается купить три солнечные электростанции в Казахстане общей мощностью 108 МВт. По оценкам аналитиков, общий объем инвестиций "Хевела" в казахстанские проекты может составить 11 млрд руб.

— "Газпром-медиа" подписался на блогеров — "Газпром-медиа" инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), занимающуюся интернет-рекламой с участием блогеров. Это первая в России подобная сделка крупного телехолдинга на рынке инфлюенсер-маркетинга, чей объем в 2019 году превысит 10 млрд руб.

— E1.ru попал в неправильный контекст — Суд признал екатеринбургский портал Е1.ru виновным в размещении незаконной рекламы, появившейся на сайте через систему "Яндекс.Директ".

— Пенсионеры не обрели "Дом.РФ" — ЦБ не готов расширять возможности для инвестирования средств негосударственными пенсионными фондами (НПФ), утверждая, что не выбираются даже существующие лимиты.

— Россия получит тосканские вливания — Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане.

— "Яндекс" проиндексирует торговлю — "Яндекс.Маркет" запускает платформу с аналитикой российского рынка онлайн-торговли, нацеленную на производителей и продавцов. В отличие от отчетов исследовательских компаний сервис "Яндекса" планирует предоставлять данные в реальном времени.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ЦБ предлагает придержать средства ФНБ — К концу года ликвидная часть фонда национального благосостояния (ФНБ), по прогнозу Минфина, достигнет 7% ВВП без учета уже вложенных средств, и все деньги, что окажутся в ФНБ после этого, можно тратить. Разные блоки в правительстве уже начали борьбу за право распорядиться тратами.

— Сотрудников "Тинькофф банка" попросили не называть свое место работы банком — "В личных разговорах с коллегами, на внутренних презентациях или (еще хуже) на внешних мероприятиях я часто слышу фразу "в нашем банке". Это неправильно – мы не только банк, мы много другого в мощной, быстро растущей экосистеме, и давно пора уйти от этого отсталого понятия" – письмо с таким призывом в мае разослал сотрудникам "Тинькофф банка" его предправления Оливер Хьюз.

— На смену Федермессер на выборах в Мосгордуму пришли футболист и актер — Учредитель фонда "Вера" Анна Федермессер в субботу снялась с выборов в Мосгордуму по округу № 43 (Хамовники, Пресня, Арбат). В тот же день об участии в выборах в округе №43 заявил футболист Дмитрий Булыкин, а на следующий день – актер Андрей Соколов.

— Генпрокуратуре помогут добраться до счетов коррупционеров — Минюст предлагает изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. Такой законопроект уже разрабатывается ведомством, следует из уведомления на портале раскрытия информации.

— Спецслужбы США готовятся к атакам на российские энергетические сети — США активизировали попытки внедрить вредоносные программы в российские электроэнергетические сети. Об этом газете The New York Times (NYT) рассказали действующие и бывшие представители правительства США.

— Коалиция пророссийских и прозападных сил в Молдавии победила олигарха Плахотнюка — Политический кризис в Молдавии завершился победой коалиции социалистов и проевропейского блока Acum. Демократическая партия (ДПМ) заявила об уходе в оппозицию, а ее лидер – олигарх Владимир Плахотнюк покинул страну: по словам представителя демпартии, он уехал в Швейцарию к семье.

— Бизнес просит смягчить условия для уплаты нулевого налога с дивидендов — Бизнес просит у государства снизить долю в уставном капитале, при которой с дивидендов не платятся налоги, с 50 до 25%, рассказали два человека, участвовавших во встречах компаний и министерств с февраля по апрель при работе над проектом "Трансформация делового климата" (план улучшения условий ведения бизнеса).

— ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставку — Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – теперь она 7,5% – и допустил еще одно снижение на одном из ближайших заседаний. Возможны и два понижения ставки в этом году, если не будет негативных сюрпризов, предупредила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

— МАК рассказал об ошибках пилотов сгоревшего SSJ100 — Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 14 июня опубликовал предварительный отчет о расследовании катастрофы самолета SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот". Лайнер 5 мая вылетел из "Шереметьево" в Мурманск.

— Китайский продовольственный гигант может купить долю в зерновом терминале — Китайская COFCO ведет переговоры о приобретении доли в зерновом терминале КСК в Новороссийске, сообщили "Ведомостям" два человека, знающих об этом от разных сторон возможной сделки.

— Почему Китай лидирует в технологии распознавания лиц — Финансовый гигант Ping An начал использовать собственную технологию распознавания лиц еще в 2016 г. в подразделении потребительского кредитования. Технология улавливает еле заметные непроизвольные движения лица, позволяя выявлять мошенников и сокращать убытки от выдачи кредитов.

— Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю — Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю. В воскресенье, 16 июня, корреспондент "Ведомостей" скачал его в AppStore и Google Play. Для активации сервиса нужно оставить заявку на сайте Маруси или попросить приглашение у тех, кто уже участвует в тестировании.

— Россия впервые за шесть лет представит технику на авиасалоне в Ле Бурже — В понедельник, 17 июня, в аэропорту г. Ле Бурже под Парижем начнется Paris Air Show, наряду с "Фарнборо" один из двух крупнейших авиасалонов в мире, 53-й по счету.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Мир без опасности — С 18 по 20 июня в Уфе пройдет уже десятая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Многие наблюдатели говорят о том, что на сегодняшний день форум вошел в число наиболее авторитетных мировых переговорных площадок по безопасности.

— Белый аист, черный самолет — В понедельник пройдет первое заседание нового молдавского парламента и начнет работать правительство под руководством премьера Майи Санду.

— Тест на жизнь — С 17 июня Минздрав России запускает ежегодную Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Ее цель — проинформировать россиян о проблемах ВИЧ/СПИДа, снизить стигматизацию ВИЧ-положительных граждан и мотивировать людей проходить тесты на ВИЧ.

— Правила приумножения — За январь-май Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет на 15,7% больше средств, чем за это время годом раньше, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на выездной коллегии ведомства в Санкт-Петербурге.

— Сезон дешевых денег — Банк России впервые с весны 2018 года понизил ключевую ставку и фактически просигнализировал о начале цикла дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

— По новым правилам — Партнерство в Евразии нужно строить без политического и экономического эгоизма. Об этом Владимир Путин заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

— Всему свое время — Неповоротливость судебной системы не должна лишать граждан права на защиту и компенсацию, если такая защита не была предоставлена своевременно. Соответствующее решение вынес КС РФ по делу предпринимателя Бориса Сотникова из Коми.

— Судьям добавили — Должностные оклады российских судей согласно указу Владимира Путина повысятся с 1 октября текущего года на 4,3%.

— УАЗ едет в Бразилию — Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с председателем совета директоров ПАО "Соллерс" Вадимом Швецовым, чтобы обсудить развитие в стране автомобилестроения.

— Куда переведут наличные — Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на студенческой конференции в "Сколково".

— Счет не в пользу — Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, прописывающего процедуру изъятия у чиновников средств, чистоту которых гражданину начальнику не удастся доказать.

— Возвращение в семью — Жители Донецкой и Луганской народных республик начали получать российские паспорта. На территории Ростовской области недалеко от границы подготовлены четыре пункта приема документов и выдачи паспортов.

— Бутылку закидывают в Сеть — Со следующего года алкоголь можно будет купить в интернете. Минфин активизировал работу над законопроектом, который разрешает онлайн-торговлю спиртным с 2020 года.

— Улетит с молотка — Самый большой самолет в мире, созданный для запуска космических аппаратов, внезапно выставлен на продажу. Об этом сообщает CNBC. Сумма, в которую он оценивается, впечатляет — 400 миллионов долларов. Впрочем, самолет того стоит.

— 104 страницы про трагедию — Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил предварительный отчет, посвященный катастрофе 5 мая в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet. Всего в документе 104 страницы. Приводятся сведения о состоянии самолета накануне взлета, о членах экипажа, о происшествиях, связанных с катастрофой, о результатах законченных к настоящему моменту исследований.

— Надежный путь вниз — Новые требования пожарной безопасности к высотным зданиям должны учитывать реальное, а не расчетное время эвакуации из таких объектов при пожаре. На днях эксперты МЧС России обсудили все нюансы этой крайне непростой темы.

— Перехват над Балтикой — У границ РФ активизировалась воздушная разведка стран НАТО.

— Право на труд — Минтруд России намерен актуализировать перечень профессий, по которым иностранцы смогут работать в России без квот. Документ размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

— Автомагистрали пошли на разгон — Для дорог, по которым можно двигаться со скоростью 130 км/ч, разрабатывается стандарт. Проект такого ГОСТа готовит российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ.

— Иранский тупик — США и их ближайшие союзники развернули кампанию обвинений против Ирана, утверждая, что военные этой страны якобы стоят за предполагаемым нападением на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

— Трамп во тьме — Президент США Дональд Трамп обрушился с яростной критикой на газету The New York Times за публикацию, в которой рассказывается об американских кибератаках против энергетической инфраструктуры России. Глава Белого дома в своем заявлении, по традиции сделанном в "Твиттере", также попытался опровергнуть изложенные в статье факты, но вышло не очень убедительно.

— Яблоки пандоры — Индийские власти ввели пошлины на 28 товаров из США. Таким образом, Индия ответила на агрессивную внешнюю торгово-экономическую политику Вашингтона. Из введенных тарифов наиболее высокий, в 70%, установлен на яблоки.

— Месса в касках — Такой необычной мессы в соборе Парижской Богоматери никогда еще не было. Совершивший богослужение архиепископ Парижа Мишель Опети был в защитной белой каске. Как и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове и еще три десятка приглашенных из числа священнослужителей, сотрудников собора, работников, занятых на его консолидации.

— Поживились на дезертирах — Венесуэльская оппозиция во главе с президентом-самозванцем Хуаном Гуаидо оказалась замешана в громком коррупционном скандале. На страницах новостного портала Panam Post появилось расследование о том, как поддерживаемые Западом борцы с законными властями Боливарианской Республики присваивали себе деньги, выделенные зарубежными спонсорами для помощи согласившимся перейти на сторону оппозиции венесуэльским военным.

— Английский спецназ выходит на тропу войны — Как сообщила газета The Guardian — весьма информированное издание, — спецподразделения британской армии могут получить полномочия для противодействия России.

— Сошлись в проливе — На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути. Укладчики двигались во встречном направлении и соединили рельсы под аркой транспортного перехода. Общая длина пути составила 19 километров.

— Лобовой удар — Воронежская полиция возбудила уголовное дело по факту страшного ДТП: на трассе Воронеж — Луганск лоб в лоб столкнулись легковушка Ford Focus и микроавтобус Volkswagen Caravelle с шестью пассажирами.

— Кубанские казаки в кино — В Ейске открылся VII российский кинофестиваль "Провинциальная Россия". Учредителями выступили Министерство культуры Краснодарского края, Союз кинематографистов России и Госфильмофонд России.

— Пиковая дама — В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней девушки, которая во время уличной ссоры смертельно ранила ножом прохожего. Как сообщает областное управление СК, инцидент произошел в круглосуточном магазине.

— Ждут холостых — На бурейской ГЭС в Амурской области открыли шесть из восьми затворов. Полюбоваться потоками, несущимися через водосбросы с огромной скоростью и разлетающимися на миллионы брызг, приглашают всех желающих.

— С новосельем, коллеги! — Ключи от 122 квартир вручили врачам, которые уже несут свою нелегкую службу в сельских районах или только собираются приступить к ней после окончания вузов. Брянская область первой в стране вернула бесплатное жилье для работников здравоохранения.

— Смягчающие обстоятельства — Поставлена точка в резонансном расследовании, которым занималось Главное следственное управление СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— На нет и судов нет: Россия не будет усиливать охрану в Ормузском проливе — Россия не планирует наращивать военное присутствие в районе Ормузского пролива после недавнего инцидента с атакой на нефтяные танкеры, заявил "Известиям" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. По его словам, российским судам ничего не угрожает, поэтому предпосылок для усиления мер безопасности нет.

— Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах — Несмотря на постепенную дедолларизацию российской экономики, из всех иностранных валют выгоднее всего открывать вклады именно в долларах США. Средние ставки по депозитам в американской валюте примерно в пять раз выше, чем условия по вкладам в евро, и составляют 2,08%. Регулятор стремится снизить выгодность валютных депозитов, но они до сих пор востребованы среди населения и занимают около 20% всех привлеченных средств, рассказали "Известиям" банковские аналитики.

— Бедность не порог: "ленивых" малоимущих предложили лишить господдержки — Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, выяснили "Известия".

— Полоса неедения — ГОСТ на цветовую маркировку продуктов — так называемый светофор — планируется принять в октябре. Об этом "Известиям" сообщили в Росстандарте.

— ШОС — это по-нашему — Борьба с терроризмом и экстремизмом стала центральной темой состоявшегося 14 июня в Бишкеке саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами — В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях. Инициировать их создание предложено в заявлении Общественной палаты, поступившем в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (есть в распоряжении "Известий").

— Все свое вожу с собой: россияне заинтересовались жильем на колесах — В России в 2019 году более чем на четверть вырос спрос на автодома — машины и прицепы, оборудованные всем необходимым для долгих путешествий или отдыха на природе. По данным "Авито", с которыми ознакомились "Известия", в некоторых регионах количество запросов на этот вид транспорта увеличилось вдвое.

— Всё "Вышке": в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд — "Известия" выяснили подробности перераспределения дополнительных средств, которые российская казна смогла получить за счет роста ненефтегазовых доходов в нынешнем году. Так, из подготовленных Минфином поправок к бюджету ("Известия" ознакомились с документом) следует, что только на покупку зданий для НИУ ВШЭ в этом году предлагают выделить 9,4 млрд рублей.

— На семи парках: в заказниках Москвы могут начать капстроительство — В семи природных парках и ландшафтных заказниках столицы — в том числе в "Царицыно и "Останкино" — могут появиться объекты капитального строительства. Это следует из тендерной документации департамента природопользования Москвы, с которой ознакомились "Известия".

— Приключения электроники — Иностранцы стали постоянными покупателями магазинов электроники, рассказали "Известиям" сотрудники розничных сетей.

— Отдать "хвосты": Минобороны усложняет экзамены в военных вузах — Минобороны вводит новые правила обучения в военных вузах, сообщили "Известиям" в оборонном ведомстве. Для курсантов, накопивших задолженности по разным предметам, меняются условия пересдачи: на начальном этапе исправить двойку будет проще, повторно — уже сложнее.

— "Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии — Закончена проверка новейшего боевого вертолета Ми-28НМ, сообщили в Минобороны. С начала года "Ночной суперохотник", как называют эту машину в армии, был обкатан в условиях горной и пустынной местности в Сирии. По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска.

— Тихий дон: экс-главу волгоградского следствия увязали с мафией — Бывший руководитель волгоградского управления СК Михаил Музраев был задержан оперативниками ФСБ по подозрению в покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Вместе с ним по делу проходит местный влиятельный предприниматель Владимир Зубков. "Известия" разбирались в скандальной истории и подковерной борьбе в регионе.

— Река оранжевого цвета: что происходит в бурятском моногороде Закаменске — Река Модонкуль протекает на юге Бурятии и связана с бассейном Байкала. В первую неделю июня местные жители сообщили о том, что ее воды окрасились в ярко-оранжевый цвет, к середине месяца стало известно, что пробы, взятые Роспотребнадзором, показали экстремально высокое загрязнение кадмием и марганцем и высокое другими вредными веществами.

— Посторонним В: кого пускать в квартиру для проверки планировки — Прежде чем занести перфоратор над перегородкой в квартире, стоит убедиться, не придет ли потом жилинспекция с проверкой. Подозрение в несогласованной перепланировке жилья может стать поводом для судебного предписания, которое обяжет вас пустить специалистов в дом.

— Электронная подлость: как лишиться жилья в один клик — В Госдуму внесли законопроект, который призван защитить россиян от подделок электронных подписей. Законодательство в этой сфере будет ужесточено в случае принятия поправок.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Ваше плодородие — Государство может поставить под контроль состояние сельскохозяйственной земли: вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть вопрос о введении нормы плодородия и паспорта для каждого участка. Минсельхоз инициативу поддерживает.

— 50 ошибок Минпросвещения — генпрокуратура вслед за ФАС критически оценила новый федеральный перечень школьных учебников, сформированный Минпросвещения. министерство в ответ пообещало изменить порядок формирования перечня.

— В 43-м округе задействована скамейка запасных — После того как Нюта Федермессер решила не баллотироваться в депутаты Мосгордумы, о своем желании побороться с юристом ФБК Любовью Соболь в 43-м округе столицы сообщили актер Андрей Соколов и футболист Дмитрий Булыкин.

— Предпенсионеры пробуются в женских ролях — из-за проблем на рынке труда особенно пострадали мужчины старше 50 лет. Они вынуждены устраиваться на низкоквалифицированные места и заниматься традиционно женской работой в торговле и сфере услуг.

— Танкерный бой — США обвиняют ИРАН в организации атак на два танкера в Оманском заливе, но Исламская Республика отрицает все обвинения. США применяют тактику, опробованную на КНДР, пытаясь принудить Тегеран к переговорам.

— ЦБ вернулся к прошлогодним взглядам — центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%. Регулятор решился на такой шаг впервые более чем за год. ЦБ готов и дальше смягчать политику, но обеспокоен планами правительства о расходовании ФНБ.

— У "Ростелекома" появился космический конкурент — В числе претендентов на подключение к интернету социально значимых объектов оказалась "дочка" "Роскосмоса". Победителем большей части конкурсов стал "Ростелеком", но для этого ему пришлось сильно снизить цену.

— Несостоявшаяся победа над несостоятельностью — Количество обанкротившихся компаний в России увеличилось в первом квартале после некоторого снижения и стабилизации. Разворот тренда — следствие застоя в экономике и кризиса неплатежей, отмечают эксперты.

— H&M ищет в Москве другую историю — H&M Group выведет на российский рынок еще один свой бренд — & Other Stories. О том, что компания ищет помещения под магазины, рассказали три источника РБК на рынке коммерческой недвижимости. По данным одного из них, компания выбрала два помещения: одно — в историческом центре Москвы, второе — внутри Садового кольца.