ХАРБИН (Китай), 17 июн — ПРАЙМ. Татарстан заинтересован в продвижении на китайский рынок своей продукции, в частности грузовых автомобилей, вертолетов и медицинских инструментов, заявил в понедельник президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, выступая на деловом форуме "Татарстан-Хэйлунцзян".

Форум проходит в рамках VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

"Республика Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Китаем в рамках отношений двух государств… Мы заинтересованы в продвижении своей продукции на китайский рынок, это и грузовые автомобили, и вертолеты, и суда, газоперекачивающие станции, шины, компрессоры, медицинские инструменты", — рассказал глава Республики.

Он добавил, что Татарстан также заинтересован "в развитии взаимодействия с провинцией Хэйлунцзян в сфере высоких технологий, в нашем Иннополисе партнер уже планирует подписать соглашение и активно работать".

"Машиностроение, электроника, энергетика – все эти направления очень перспективны", — указал он.