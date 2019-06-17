МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области оставил в силе обеспечительные меры, запрещающие банку "Восточный" проводить допэмиссию акций, сообщил журналистам адвокат привлеченной в качестве третьего лица кипрской компании Evison Holdings Limited (мажоритарный акционер банка) Дмитрий Савочкин.

Компания Артема Аветисяна "Финвижн", миноритарный акционер банка "Восточный", 5 июня подала иск к банку с требованием признать недействительными ряд решений совета директоров о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск. Предварительные слушания по иску назначены на 1 июля, в качестве обеспечительной меры суд пока запретил проводить допэмиссию, намеченную на конец июня. "Восточный" 7 июня подал ходатайство с просьбой отменить этот запрет.

"Суд оставил без изменения", — сказал Савочкин. Рассмотрение ходатайства банка проходило в закрытом режиме без СМИ.

В настоящее время фонды Baring Vostok контролируют 51,62% уставного капитала банка, Аветисян через "Финвижн" — 32,02%. Арбитраж Амурской области 17 мая по иску "Финвижн" обязал представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года о продаже ей 9,99% акций банка за 750 миллионов рублей. После исполнения опциона Baring потеряет контроль в банке — доля его фондов снизится до 41,63%, тогда как у Аветисяна будет 42,01%.

Спорный пакет акций был арестован судом в качестве обеспечительной меры, а 11 июня амурский арбитраж после обращения "Финвижн" обязал Baring немедленно исполнить судебное решение и продать 9,99% акций "Восточного". Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ, такое определение суда может быть обжаловано, но обжалование не приостанавливает его исполнения.

"Финфижн" ранее в другом деле заявляла, что если Evison приобретет допэмиссию пропорционально опционным акциям, то даже передав опционные акции "Финвижн", но оставив себе размещенные на них дополнительные акции, он сохранит контроль над банком.

При этом, как указывала "Финвижн", "ответчик (Evison — ред.) уже давно готов к размещению дополнительных акций банка, и поэтому 27.06.2019 ответчику достаточно просто оплатить дополнительные акции банка (перечислить соответствующие денежные средства на расчетный счет банка), чтобы договор купли-продажи данных акций банка считался заключенным и они были размещены".