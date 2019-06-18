МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Депутаты Государственной думы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным обсудят во вторник вопросы развития цифровой экономики в ходе семинара "Новые технологии для экономики будущего" на площадке "Школы 21" Сбербанка, сообщила пресс-служба ГД.

"Восемнадцатого июня депутаты Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным примут участие в семинаре "Новые технологии для экономики будущего" на площадке "Школы 21" Сбербанка. В рамках семинара будут обсуждаться вопросы развития цифровой экономики и современных технологий, в том числе робототехники и искусственного интеллекта, а также необходимых изменений в сфере образования, в частности, подготовки IT-специалистов и повышения цифровой грамотности населения", — говорится в сообщении.

Как отметил Володин, формирование законодательства в сфере цифровой экономики в России идет практически с нуля. При этом цифровая экономика — это особая сфера, поэтому депутатам необходимо повышать уровень знаний и знакомиться с передовыми достижениями, подчеркнул спикер Госдумы.

Он также напомнил, что семинар пройдет в преддверии больших парламентских слушаний по цифровой экономике, которые состоятся в Государственной думе 8 июля.