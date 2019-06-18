ЛОНДОН, 18 июн /ПРАЙМ/. Великобритания и Китай в понедельник подписали соглашения о будущих сделках между двумя странами на общую сумму порядка 503 миллионов фунтов стерлингов, договоренности были заключены в рамках 10-го Британско-Китайского экономического и финансового диалога, состоявшегося в Лондоне, говорится в сообщении британского правительства.

Как отметил министр по делам международной торговли Великобритании Лиам Фокс, заключенные соглашения с китайской стороной позволят создать в Соединенном Королевстве 175 новых рабочих мест в различных отраслях экономики.

В финансовом секторе были заключены соглашения об инвестициях китайских фондов в малый и средний бизнес Великобритании, о расширении выпуска карт UnionPay, об увеличении сотрудничества в области управления активами. Ряд китайских банков, ассоциаций и Шанхайская фондовая биржа заявили о планах открыть новые или улучшить имеющиеся офисы в Лондоне.

В энергетическом секторе была достигнута договоренность, что China National Petroleum Cooperation (CNPC) совместно с INEOS инвестируют в новый проект по запуску производства паровой и электроэнергии на заводе в Великобритании. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию к 2022 году.

Также был заключен ряд соглашений в области образования, высоких технологий и пищевой промышленности.

Лондон и Пекин также договорились об экспорте говядины из Великобритании в Китай на сумму 230 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет.