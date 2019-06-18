МЕХИКО, 18 июн /ПРАЙМ/. Вовлеченный в грандиозный коррупционный скандал бразильский строительный гигант Odebrecht подал заявление о защите от кредиторов при банкротстве, пытаясь реструктурировать обязательства в 51 миллиард реалов (13 миллиардов долларов), сообщило агентство Рейтер.

Компания отмечает, что процедура защиты в ходе банкротства является наиболее оптимальным способом реструктуризации долга, поскольку кредиторы добиваются ареста активов компании за невыплаченные кредиты.

Реструктуризация долга не включает нефтехимическую компанию Braskem, производителя сахара и этанола Atvos Agroindustrial Participacoes, строительное подразделение OEC, нефтяную компанию Ocyan, производителя судов Enseada, компании Odebrecht Transport и Incorporadora.

Крупнейшими кредиторами холдинга являются государственные Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, BNDES, а также частные банки Banco Bradesco, Itau Unibanco Holding и Santander Brasil.

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.