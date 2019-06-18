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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Бензин с примесью инфляции — Рост цен не оправдал ожиданий премьер-министра — Премьер Дмитрий Медведев неожиданно поручил проверить информацию о резком взлете цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост мог означать срыв соглашений нефтяников с Белым домом, но курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с компаниями нарушений не нашел. С его оценкой согласны опрошенные "Ъ" эксперты и участники рынка, которые подчеркивают, что топливо дорожало в пределах инфляции. Некоторые из них объясняют претензии тем, что правительство готовит почву для продления ценовых договоренностей с нефтяниками, которого компании хотели бы избежать.

— Ценам не верят в кредит — ЦБ и Минэкономики не сошлись в оценке будущей инфляции — Банк России в нескольких публикациях обосновал причины снижения прогнозов по инфляции до 4,2–4,7% по итогам года. Ранее глава Минэкономики Максим Орешкин предположил, что даже этот прогноз завышен. Это должно означать необходимость большего, чем ожидается, снижения ключевой ставки и общего удешевления кредита. Летом 2019 года дискуссия будет, видимо, также затрагивать и влияние продолжающегося бума потребкредита в РФ на уровень цен. В ЦБ полагают, что рынок кредита физлицам невозможно считать перегретым, а в Fitch считают, что происходящее — проблема отдельных банков и их закредитованных клиентов-домохозяйств, но не рынка в целом.

— Все хорошее когда-нибудь качается — "Газпром" снова увеличил экспорт в Европу — "Газпром" смог стабилизировать свои экспортные поставки в Европу после резкого падения в начале года из-за теплой погоды. С первых чисел мая по 15 июня монополия поставила в дальнее зарубежье столько же газа, сколько и за тот же период прошлого года, хотя в европейских газовых хранилищах сейчас уже на 53% больше газа, чем год назад. Наполнение хранилищ, учитывая текущие низкие цены на газ, выгодно для трейдеров. Однако такими темпами ПХГ будут полностью заполнены к сентябрю, что ставит под вопрос возможность для "Газпрома" сохранять высокий уровень экспорта осенью.

— Sotheby"s ушел с молотком — Британский аукционный дом купил медиамагнат Патрик Драи — Знаменитый британский аукционный дом Sotheby"s перешел в руки французского бизнесмена Патрика Драи. Владелец медиагруппы Altice приобрел его на собственные деньги в качестве семейного предприятия, которое будет управляться созданной специально для этого американской компанией BidFair US. Сумма покупки составила $3,7 млрд.

— Дольщикам укрепляют фундамент — В Госдуме доработаны законопроекты об их защите — Сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит два законопроекта — о долевом строительстве и уточнении полномочий Фонда защиты прав дольщиков, а также о передаче ему страховых сборов по оформленным до 2019 года полисам страхования ответственности застройщиков. Среди поправок ко второму чтению — расширение возможности фонда поручаться за застройщиков перед банками, а также право добровольного перехода на эскроу-счета для застройщиков, допущенных к работе по старым правилам. Инициатива же ЦБ и Минфина забрать у страховщиков почти все сборы по рискам дольщиков в текст ко второму чтению проекта не попала.

— Минздраву достаточно предупреждать — Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак — Влияние общественной атмосферы на изменение потребления "вредных продуктов" и в целом "индустрии греха" сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton. Сама дискуссия в обществе, в том числе и обсуждение будущего повышения цен, способна "неценовыми" методами добиваться значительной части целей таких реформ.

— Бедные выбирают дошкольное образование — Мониторинг потребления — Новый выпуск экономического бюллетеня Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) раскрывает структуру и динамику потребления платных услуг в России в 2016–2018 годах. Итоги даны в разбивке населения на пять 20-процентных групп (квинтилей), ранжированных по уровню дохода.

— Плюс-минус сто миллионов гектаров — Счетная палата оценила практику сдачи Росимуществом госземли в аренду — Аудиторы Счетной палаты (СП) признали неэффективной деятельность Росимущества по вовлечению в хозяйственный оборот федеральных земель и администрированию полученных от этого оборота доходов. В ведомственных госинформсистемах (ГИС) содержатся очень противоречивые сведения о них, более 97% арендных сделок заключены без конкурентных процедур, некоторые носят коррупционные признаки. Перевыполнение же плана по бюджетным доходам Росимущества по этим показателям объясняется СП стабильным и уверенным занижением планов.

— "Не надо раскачивать ничего" — Спикер парламента Дагестана сообщил о решении СКФО отложить уточнение границ с Чечней до следующего года — Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил на последнем в сессии заседании парламента о том, что в полномочном представительстве президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести работы по уточнению границ с Чечней на следующий год. Согласно первоначальному плану, эти работы должны были быть завершены к 15 декабря этого года.

— На медтехнику выписали рецепт — Минздрав представил правила переоснащения онкологических медцентров — Минздрав опубликовал правила подачи заявок на субсидии для переоснащения федеральных онкологических медучреждений. Расходы нацпроекта "Здравоохранение" на эти цели в целом составят более 45 млрд руб., на них Минздрав планирует переоснастить не менее 45 медучреждений. По словам экспертов, обновление технической базы им необходимо, хотя ее состояние сейчас хуже в первичном звене.

— Онкологам не хватает антивируса — Врачи предложили ввести в России обязательную прививку от ВПЧ — В России необходима обязательная прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ), который является причиной возникновения рака шейки матки и еще ряда онкозаболеваний. Об этом заявили российские и зарубежные эксперты на конференции, посвященной онкозаболеваниям, которые ассоциируются с ВПЧ. Ежегодно в мире более 300 тыс. женщин умирают от рака шейки матки, при этом эксперты считают, что он на 100% предотвратим.

— Задолженность отсрочила приговор — Возобновлен процесс по делу владельца "Корчмы "Тарас Бульба"" — Неожиданно завершилось заседание в Басманном суде Москвы, на котором планировалось вынести приговор по делу владельца сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба"" Юрия Белойвана, обвиняемого в неуплате налогов на 650 млн руб. Председательствующая вместо оглашения решения возобновила судебное следствие. Причиной стало то обстоятельство, что суд не смог определить из предоставленных ему материалов, какую часть причиненного им ущерба подсудимый успел возместить.

— Уголовный розыск поработал над образами — Сотрудники МВД вернули старинные иконы храму — Как стало известно "Ъ", сотрудники МВД раскрыли громкую кражу из храма в Раменском районе Подмосковья. Там злоумышленники похитили десяток икон, включая две, представляющие особую культурно-историческую ценность. Их стоимость эксперты оценили в 10 млн руб. Иконы были изъяты сотрудниками полиции в одном из столичных антикварных магазинов, куда организатор кражи продал их за $75 тыс.

— "Гроссмейстера" двинули в Химки — Дело о мошенничестве в Петербурге рассматривать не стали — Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга не стал рассматривать по существу громкое уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, у петербургского предпринимателя Дмитрия Семенова требовали $2 млн за пересмотр судебного решения, запрещающего возведение жилого комплекса "Гроссмейстер". Материалы направлены в Химкинский городской суд Московской области. Это связано с тем, что судья посчитал преступление завершенным в тот момент, когда был передан последний транш в размере $100 тыс., а это произошло неподалеку от аэропорта Шереметьево. Эта же территория подсудна Химкинскому горсуду.

— Бывшие футболисты сборной потеряли, но не потерпели — Вынесен приговор по делу экс-совладельца банка "Замоскворецкий" — Как стало известно "Ъ", Тушинский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего акционера банка "Замоскворецкий" Аума Пуруши (Илью Бударина). Банкир обвинялся в хищении 201,8 млн руб. у вкладчиков кредитного учреждения, среди которых были экс-совладелец одного из крупнейших московских застройщиков Capital Group Эдуард Берман, а также выступавшие в разные годы за сборную России по футболу Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. После банкротства банка в нем была обнаружена "дыра" почти в 2,5 млрд руб. При этом потерпевшей стороной по делу числится лишь Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Представители футболистов, которые в общей сложности потеряли в результате краха "Замоскворецкого" $12 млн, недовольны результатами расследования.

— Вымогательство у генерала обернулось самоуправством — Калининградский журналист Игорь Рудников и экс-замполпреда Александр Дацышин освобождены в зале суда — Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор главному редактору калининградского оппозиционного издания "Новые колеса" Игорю Рудникову и бывшему заместителю полпреда президента по СЗФО миллиардеру Александру Дацышину, после чего оба были освобождены из-под стражи. Их обвиняли в вымогательстве у главы следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Калининградской области генерала Виктора Леденева $50 тыс. за прекращение "клеветнических и позорящих его репутацию" публикаций. Суд изменил обвинение с вымогательства на самоуправство, приговорил фигурантов к обязательным работам и освободил от наказания с учетом времени нахождения под арестом.

— СПЧ выступил с многоразовыми рекомендациями — Правозащитники требуют дать вторую жизнь таре и посуде — Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложил решение проблемы с мусором в стране. В частности, правозащитники рекомендовали правительству разработать план поэтапного сокращения производства пластиковых пакетов вплоть до полного отказа от них. Кроме того, президентский совет призвал установить сроки введения ограничений на производство одноразовой упаковки, а также переходить на многоразовые стаканчики и контейнеры в общепите. В Минприроды и Роспотребнадзоре инициативу поддержали, в Минпромторге — пока изучают.

— Гонконгский протест растет вширь и вглубь — Протестующие отказываются принимать уступки властей и требуют отставки главы города — В понедельник протестующие в Гонконге снова перекрыли значительную часть города. Они отказываются расходиться, а их требования становятся все более радикальными. В воскресенье в этом специальном административном районе (САР) Китая прошли самые масштабные митинги за всю его историю: организаторы называют численность в 2 млн человек, или около трети всех жителей. Не удовлетворившись замораживанием дебатов по спорному закону об экстрадиции в КНР, протестующие теперь требуют его полного отзыва из парламента и отставки главы администрации САР Кэрри Лам.

— "Франко-российские отношения всегда имели общеевропейский характер" — "Трианонский диалог" поддержат в Москве — Сегодня в Москве пройдет рабочее заседание координационного совета российско-французского форума "Трианонский диалог". Год назад официальный старт проекту взаимодействия по линии гражданских обществ двух стран дали президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Сопредседатель "Трианонского диалога", бывший посол Франции в России Пьер Морель отчитался перед корреспондентом "Ъ" Галиной Дудиной о проделанной работе.

— Процессинг без границ — Рынок не поддержал запрет на работу компаний с иностранным капиталом — Банки не поддержали планируемые ужесточения в отношении процессинговых компаний с иностранным капиталом. Соответствующие поправки к законопроекту, который был принят в первом чтении после блокирования карт "Еврофинанс Моснарбанка" на фоне санкций со стороны США, внес депутат Владислав Резник. Банкиры не готовы отказаться от возможности выбора процессинговых компаний и согласны учитывать эти риски в договорах с партнерами. При этом юристы предупреждают, что введение запретов приведет к уходу компаний с российского рынка. Тем не менее депутаты собираются настаивать на принятии жесткой версии законопроекта.

— "Россетям" урезали тарифные идеи — Ведомства обеспокоены влиянием на потребителей — Минэнерго и ФАС назвали свои варианты решения проблемы перекрестного субсидирования в электросетях. Они сформулированы в ответ на идею "Россетей" переложить 38 млрд руб. нагрузки на крупных потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК), повысив тариф для них в четыре раза за три года. Минэнерго вместо этого предлагает увеличивать тариф более консервативно — на 50% в течение семи лет, что позволит снизить объем перекрестного субсидирования в электросетях на 22 млрд руб. ФАС высказала принципиальное несогласие с дифференциацией тарифа ФСК, посчитав, что мера спровоцирует массовый уход потребителей на собственную генерацию, и посоветовав "Россетям" повышать эффективность.

— Гостиницы не дождались иностранцев — Рост рынка туристического размещения замедляется — Резкий рост оборота рынка туристического размещения, который наблюдался в последние два года благодаря чемпионату мира по футболу, оказался временным фактором. По итогам 2019 года этот показатель вырастет лишь на 6,4%, что почти в два раза меньше, чем в 2018 году. Росту рынка мешает нехватка иностранных гостей: основными постояльцами в отелях и съемных квартирах продолжают оставаться россияне.

— С НПФ поступают госкорпоративно — В негосударственных пенсионных фондах будет больше государства — Среди акционеров негосударственных пенсионных фондов (НПФ), работающих с пенсионными накоплениями, на законных основаниях могут появиться госкорпорации (ГК). Поправки к соответствующему закону будут рассматривать в среду на профильном комитете Госдумы. Впрочем, ГК де-факто уже есть в капитале НПФ, законодательные изменения лишь легализуют создавшееся положение. Это прямое вхождение государства в негосударственные пенсионные фонды, и следующим шагом может стать их национализация, опасаются эксперты.

— Инвестсоветников подписали на реестр — Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля — Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников. После 1 июля не вошедшие в реестр ЦБ представители этой категории участников фондового рынка должны будут прекратить деятельность. Кроме того, законом определяется, что признаки инвестиционной рекомендации устанавливаются базовым стандартом саморегулируемой организации (СРО). Новации приняты в целях защиты интересов инвесторов, а также самих профучастников, осуществляющих в том числе продажи финансовых продуктов.

— Вкладчиков обязали сдать биометрию под предлогами свободы договора и борьбы с отмыванием денег — Ряд банков требуют от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке. Даже чтобы открыть вклад или дебетовую карту, в некоторых банках клиентам придется сфотографироваться. ЦБ и Росфинмониторинг указывают на добровольность сдачи биометрии, а юристы разошлись во мнениях о правомерности отказа банков в открытии вклада лицам, не пожелавшим предоставить фотографии.

— Госдолг дешевеет без санкций — Доходность ОФЗ обновила годовой минимум — Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) опустилась до годового минимума 7,6% годовых. На этом уровне доходности находились накануне развертывания торговой войны между США и Китаем в июне 2018 года. Однако в отсутствие новых санкций против России для международных инвесторов это по-прежнему привлекательный уровень — они охотно наращивают вложения в рублевые бумаги. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы ставка может опуститься к 7,4–7,5% годовых.

— Для заморозки не подготовили почву — Страны ОПЕК+ не могут согласовать дату переговоров о добыче — В то время как цены на нефть продолжают снижаться из-за опасений торговой войны между США и КНР, страны ОПЕК+ не могут договориться о дате новой встречи, на которой будет обсуждаться возможность продления соглашения по заморозке добычи на второе полугодие. Один из ключевых игроков — Иран — выступил против встречи 3–4 июля, предложенной Саудовской Аравией. Эксперты ожидают, что сделку ОПЕК+ продлят, но это не удержит цены на нефть от продолжения падения.

— Узкий фюзеляж отправят в дальний рейс — Airbus разрабатывает удлиненную версию A321 — Airbus к 2023 году выпустит на рынок A321XLR, первый узкофюзеляжный самолет в мире с дальностью полета до 8,7 тыс. км. Машина должна составить конкуренцию широкофюзеляжным воздушным судам, для экономически эффективной эксплуатации которых на тех же маршрутах требуется больший пассажиропоток. Однако на рынке нет единого мнения о перспективах проекта: экономия топлива и возможность работы на направлениях с невысокой плотностью населения может быть нивелирована пониженным уровнем комфорта.

— Казахстан поработает с документами — На российский рынок выходит IT-компания Documentolog — Разработчик систем электронного документооборота (СЭД) Documentolog, работающий с госсектором Казахстана, планирует выйти на российский рынок, вложив в это до нескольких миллионов долларов. Компания надеется встроиться в тренд импортозамещения западного ПО. Но для выхода в сегмент потребуются серьезные инвестиции, а для госзаказчиков важно отечественное происхождение софта, предупреждают участники рынка.

— Inoi стал своим — Бренд вышел в лидеры по поставкам низкобюджетных смартфонов — Отечественный бренд Inoi по итогам первого квартала 2019 года стал лидером по поставкам в Россию телефонов низкобюджетного сегмента до 7 тыс. руб., нарастив импорт до 793 тыс. устройств. На динамику могли повлиять поставки в госсектор: Inoi — один из поставщиков смартфонов на отечественной операционной системе "Аврора" для чиновников. В розничных сетях, куда бренд поставляет смартфоны на Android, его продажи, по данным "Ъ", пока не превышают 17–20 тыс. штук в месяц.

— МТС смотрит на дорогу — Оператор может вернуться на рынок такси — МТС задумалась о полноценном выходе на рынок онлайн-такси, партнерский проект на котором развивала до марта 2018 года. По данным "Ъ", МТС вместе с материнским холдингом АФК "Система" Владимира Евтушенкова изучали сделку с агрегатором такси Gett, российский бизнес которого оценивается в сумму до $450–600 млн. Пока наличие синергии между сотовыми операторами и агрегаторами такси не очевидно, рассуждают аналитики.

— Здесь будет город-огород — "Технологии тепличного роста" добрались до Ханты-Мансийского автономного округа — Производитель томатов и огурцов "Технологии тепличного роста" (ТТР) планирует в 2021 году запустить комплекс площадью 7 га в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Предприятие, которое оценивается в 1,2 млрд руб., может стать первой крупной площадкой для выращивания овощей на севере страны. Но другие участники рынка считают проект рискованным из-за высокой стоимости электроэнергии.

— "Лудинг" нальет за прилавком — Импортер вина оказался владельцем сети Drinx — Импортеры алкоголя пытаются найти новые каналы дистрибуции продукции, создавая собственные розничные сети. Вслед за Beluga Group, которая развивает "Винлаб", аналогичный проект под брендом Drinx запустил крупный импортер вина ГК "Лудинг". Пока в эту сеть входит около десяти точек, в основном в Москве, но "Лудинг" планирует открывать новые магазины. Конкурировать только за счет алкогольного ассортимента Drinx будет сложно, предупреждают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре акционеров "Восточного" — Арбитры признали за "Финвижн" право требовать исполнения опциона на покупку 9,99% акций банка — Трибунал Лондонского международного арбитража (LCIA) признал за компанией "Финвижн" Артема Аветисяна право требовать исполнения опциона на покупку 9,99% банка "Восточный". Решение арбитры вынесли 14 июня. "Ведомости" ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердил источник, близкий к одной из сторон спора, а основные положения решения подтвердил представитель "Финвижн".

— Въезд на всю территорию России может быть упрощен — Такое поручение дал президент Владимир Путин — Президент Владимир Путин поручил ввести электронные визы для въезда в Россию с 2021 г., сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. Подлинность его содержания "Ведомостям" подтвердил участник рынка, участвовавший в обсуждении документа. Вопрос об электронной визе действительно в проработке, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поручение дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ. Их представители не ответили на запрос "Ведомостей". Представитель Минэкономразвития (оно ведает туризмом) отказался от комментариев.

— Люди, сообщившие о коррупции, останутся без защиты — Госдума после письма правительства отклонит во втором чтении соответствующий законопроект — В среду Дума отклонит принятый уже в первом чтении правительственный законопроект о защите людей, заявивших о коррупции. В заключении комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, рекомендовавшего отклонение, говорится, что 5 декабря 2018 г. правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленных на комплексное совершенствование антикоррупционного законодательства, – часть их положений затрагивает вопросы законопроекта, который предложено отклонить. Кроме того, и правительство в своем письме от 22 мая 2019 г. просило снять с рассмотрения этот законопроект.

— Отозванный под давлением Минска Михаил Бабич продолжит заниматься Белоруссией — На посту замминистра экономического развития он также займется ЕАЭС и СНГ — Бывший посол и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития. Распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева об этом было опубликовано в понедельник.

— Партия роста измерила градус свободы бизнеса — Он оказался ниже точки замерзания — Партия роста, которую возглавляет уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов, представляет во вторник ежемесячный индекс с оценкой климата свободы бизнеса в России (есть у "Ведомостей").

— Экономисты ухудшили прогноз роста экономики России на 2019 год — В 2020 году ее должны поддержать нацпроекты, но в их успешную реализацию не верят даже чиновники — С начала июня сразу три команды аналитиков ухудшили прогнозы роста российского ВВП в 2019 г. Всемирный банк снизил оценку с 1,4 до 1,2%, Центробанк – с 1,2–1,7 до 1–1,5%. Последним это сделало рейтинговое агентство Fitch: прогноз ухудшен с 1,5 до 1,2%. Таким образом, его оценка оказалась хуже официального прогноза Минэкономразвития, которое ждет роста экономики за 2019 г. на 1,3%.

— Центробанк подумает о публикации прогнозов ставки — До сих пор он боялся, что рынок воспримет их как его обещания — Центробанк изучит возможность публикации прогнозов ключевой ставки, заявил руководитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. Хотя ответ крайне неоднозначный, не все центробанки прибегают к такой практике, признал он.

— Как Грег Хейс обменял лифты Otis на ракеты Patriot и Tomahawk — Две крупнейшие аэрокосмические компании – United Technologies Corp. и Raytheon – 9 июня объявили о слиянии. Среди оборонных гигантов объединенная компания может стать второй после Lockheed Martin — Ракеты Patriot, Tomahawk, Stinger – вот что 58-летний гендиректор United Technologies Corp. Грег Хейс прибавит к своей империи. Зато он лишится производителя лифтов Otis и климатических систем Carrier. Еще несколько лет назад Хейс с порога отверг предложение о поглощении. А теперь радостно соглашается на слияние с авиакосмическим и оборонным холдингом Raytheon. Его детище застолбит 2-е место в списке крупнейших компаний ВПК в мире.

— Здание структуры "Росатома" в центре Москвы перестроят в элитный жилой комплекс — Его покупкой заинтересовался ряд крупных девелоперов — Зданиями рядом с Третьяковской галереей, которые сейчас принадлежат "Гиредмету" (Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности, 85% у "Атомэнергопрома", "дочки" госкорпорации "Росатом"), интересуется несколько крупных девелоперов, рассказали два брокера, работавших с претендентами на этот объект в Большом Толмачевском переулке, а также человек, близкий к организаторам торгов. Среди них ПИК Сергея Гордеева, Sminex, компания его бывшего партнера Алексея Тулупова, Hutton Development, совладелец которой – сын акционера MR Group Романа Тимохина, и "Монарх".

— В Сибири и на Дальнем Востоке резко подорожал бензин — Премьер Медведев поручил заместителю Дмитрию Козаку проверить, с чем это связано — "Я смотрю, тут сообщение, в нем говорится о заправках "Газпром нефти" и некоторых других – [поднялись цены]", – отреагировал премьер Дмитрий Медведев на информацию о повышении розничных цен на топливо. В прямом эфире "России 24" он поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить сообщения в СМИ о росте цен на АЗС на Дальнем Востоке и в Сибири и в случае необходимости принять меры.

— Операторы связи подключаются к поиску пропавших людей — Они делают рассылки по возможным свидетелям происшествий и потенциальным волонтерам — Операторы добавляют услуги для помощи поисково-спасательным организациям. "Мегафон" провел пилотный проект "Мегафон поиск" с поисковым отрядом "Лиза Алерт", рассказали представитель оператора и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда Олег Леонов. Суть в поиске потенциальных свидетелей при пропаже: "Мегафон" задает район поиска человека по последним свидетельствам "Лизы Алерт" о его местонахождении и рассылает сообщения с описанием человека абонентам, которые были в районе поиска пропавшего примерно в то же время. За время пилотного проекта – с марта этого года – "Мегафон" провел 60 рассылок, после всех пропавшие были найдены, заявили Леонов и представитель оператора.

— "ТНТ Premier" эксклюзивно покажет не только сериалы, но и фильмы — Первые две картины – фильм об измене "Верность" и экранизация "Грозы" Островского — Видеосервис "ТНТ Premier" эксклюзивно покажет два российских фильма, сообщил на фестивале "Кинотавр" Валерий Федорович, который вместе с Евгением Никишовым управляет "ТНТ Premier Studios", а также телеканалом ТВ-3. Этот канал и "ТНТ Premier" входят в холдинг "Газпром-медиа". До конца года видеосервис покажет фильмы "Верность" режиссера Нигины Сайфуллаевой и "Гроза" Григория Константинопольского.

— "АвтоВАЗ" в июле повысит цены на автомобили — Из-за инфляции подорожают все модели марки — "АвтоВАЗ" планирует с 1 июля повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada, рассказали "Ведомостям" менеджеры трех дилерских компаний. По информации двух из них, машины в среднем подорожают на 1%. Точное значение еще не понятно, но рост вряд ли превысит 2–4%, замечает третий дилер. Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

— Два страховщика ОСАГО из топ-20 получили черные метки — Российский союз автостраховщиков перестал отгружать "Стерху" и "Надежде" бланки полисов ОСАГО — Российский союз автостраховщиков (РСА, членство в нем обязательно для страховщиков ОСАГО) приостановил отгрузку полисов ОСАГО компаниям "Надежда" и "Стерх", такое решение приняло правление РСА в начале июня, сообщил "Ведомостям" человек, близкий к союзу. Гендиректора страхового общества "Надежда" Маргарита Филиппова и "Стерха" Семен Березин подтвердили "Ведомостям" факт приостановки отгрузки бланков ОСАГО их компаниям.

— Почему пирамида Маслоу уже не работает — Она нуждается в обновлении — Популярная идея известного психолога Абрахама Маслоу состоит в том, что у всех нас есть иерархия потребностей: когда базовые физиологические потребности и потребность в безопасности удовлетворены, мы хотим любви и чувства принадлежности, затем следует самоуважение и престиж и, наконец, потребность в самореализации. Но эта пирамида была построена более полувека назад, и недавно психологи пришли к выводу, что она нуждается в обновлении.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Зачем врачу звезда — Поликлиники оценят по новым правилам — Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им "звезды" так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей. Такая идея обсуждается в Минздраве России.

— Бодался гражданин с фирмой — Председатель Совета судей потребовал не занижать неустойки в пользу потребителей — Председатель Совета судей Виктор Момотов назвал обязательные условия, при которых суд может снизить сумму неустойки, взысканной в пользу гражданина-потребителя. Главный пункт: снижать можно только в исключительных случаях.

— Шеф платит — Смогут ли работники отдохнуть за счет работодателей — С этого года у работодателей появилось право уменьшать базу по налогу на прибыль, оплачивая своим работникам отпуска. Собираются ли они им пользоваться? Чтобы это выяснить, сервис Rabota.ru провел опрос специально для "Российской газеты".

— Звонок в приемную — В России стартует вступительная кампания в вузы — Приемные комиссии российских вузов, как говорится, на низком старте: 20 июня начинается прием документов у абитуриентов. На 2019/2020 учебный год выделено почти 390 тысяч бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Правила прежние: подавать заявление и свои результаты ЕГЭ можно в пять разных вузов на три направления в каждом.

— Для власти и граждан — Владимиру Путину рассказали о законодательных инициативах "Справедливой России" — Конфисковывать имущество близких родственников коррупционеров и ввести систему оценки работы губернаторов и правительства. О таких законодательных инициативах "Справедливой России" рассказал Владимиру Путину лидер партии Сергей Миронов.

— На покраску становись — Очереди на капремонт хотят пересмотреть — Во вторник Госдума планирует рассмотреть законопроект о единых критериях, по которым в доме необходимо проводить капитальный ремонт.

— Рецепт дружбы — К 25 июня будут представлены меры по укреплению Союзного государства — Президентам России и Беларуси к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве. Об этом стало известно по итогам заседания 56-й сессии Парламентского Собрания двух стран, которое провел в Минске спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Код доступа — Появились первые прототипы суперсервисов госуслуг — На рабочей группе по цифровому госуправлению при АНО "Цифровая экономика" 17 июня представили прототипы первых суперсервисов для оказания госуслуг. Участники заседания в целом их одобрили.

— Вакансии на Охотном ряду — Началась кампания по довыборам в Госдуму — В четырех регионах России в понедельник стартовала кампания по дополнительным выборам в Госдуму. Они проводятся для замещения вакантных мандатов четырех депутатов, избранных по мажоритарной системе, — в одномандатных округах. Это 70-й Комсомольский округ в Хабаровском крае, 134-й Новгородский округ, 145-й Орловский округ и 174-й Серовский округ в Свердловской области.

— Бизнес готов платить — Инвесторов заинтересовали контрактами — Более 40 специальных инвестиционных контрактов (СПИКов) на триллион рублей заключил Минпромторг с частными инвесторами за годы существования этой формы сотрудничества государства и бизнеса.

— Рубль поддержат — Доллар готовится к падению, евро — к росту — В понедельник в России стартовал очередной налоговый период, который, как правило, поддерживает курс рубля. Пик налоговых выплат ожидается 25 июня. Эксперты полагают, что на этой неделе доллар в России все же будет снижаться, а евро, наоборот, расти. Однако вечером 19 июня Федрезерв США может спутать карты, если обманет ожидания рынка и решит снижать ставку медленнее ожидаемого.

— Берут больше — Размер ипотеки у заемщиков старше 65 лет заметно вырос — Специалисты зафиксировали резкий рост среднего размера ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет — показатель увеличился на 38,4%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за первый квартал 2019 года, опубликованном на официальном сайте организации.

— Заправки под контролем — Дмитрий Медведев поручил снова проверить цены на бензин — Вице-премьеру Дмитрию Козаку вновь придется заняться анализом цен на бензин. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил обратить внимание на сообщения о повышении стоимости топлива в Сибири и на Дальнем Востоке.

— Поездки без помех — Глава МВД России проинспектировал работу камчатских полицейских — В понедельник министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл в город Петропавловск-Камчатский. Планируется, что главный полицейский страны проведет на полуострове три дня, в течение которых не только проведет много рабочих встреч, совещаний, но и проинспектирует работу местных подразделений.

— Городские конфликты неизбежны?— Тема с урбанистом Иваном Медведевым — Последнее время в российских городах многие проекты девелопмента сопровождает информационный ажиотаж. Мы слышали о конфликтах вокруг Александровской рощи в Ростове-на-Дону, спорах о Пулковской обсерватории Санкт-Петербурга, полемике о храме в сквере Екатеринбурга.

— Дольче вита в саду "Эрмитаж" — В Москве пройдет большой итальянский праздник — В Москве пройдет Большой фестиваль Италии, который позволит поклонникам итальянской культуры и, конечно, кулинарии перенестись на Апеннины, не выезжая из столицы России.

— Смертельная обида — Завершено дело о жестоком убийстве — Следственный комитет по Московской области официально объявил о завершении расследования дикого преступления — 57-летний житель Воскресенского района убил троих человек.

— России брошен вызов капитала — Если не остановить оттока капитала, амбициозные цели по экономическому росту и реальным доходам населения останутся недостижимыми.

— Будущее уже здесь — Академик Александр Дынкин — о сильной валюте, новой мировой экономике и ценностях Примакова — Доллар сохранит свое влияние, поскольку разрушение глобальной финансовой системы не выгодно никому. Но в мире уже началось деление технологий по региональному принципу. Мировая экономика входит в полосу создания новой системы отношений, рассказал "Российской газете" академик РАН, президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин. И объяснил, от чего будет зависеть новый миропорядок и какое место в нем может занять Россия.

— Тихо едет, скоро будет — Как изменятся автобусы через два года — Электрический автобус-"паровозик" длиной с обычную машину, в который вмещаются 16 пассажиров. Маршрутка с сиденьями-трансформерами. Беспилотный трамвай с интернет-каналом 5G. Эти новинки представлены на Международном саммите общественного транспорта, который прошел в столице Швеции.

— Полетаем над Парижем — Во Франции открылся 53-й Международный авиасалон "Ле-Бурже" — В местечке Ле-Бурже, что в двух десятках километров к северу от столицы, открылся 53-й Международный авиационно-космический салон. Участие в нем принимают около 2500 компаний из 49 стран мира. Ожидается, что салон посетят более 320 тысяч человек, причем больше половины из них специалисты, занятые в области производства летательных аппаратов. Помимо французских фирм шире всего на салоне представлены компании из США, Германии, Италии, Бельгии.

— К вам едет опекун — Суд впервые оштрафовал коллекторов за психологическое давление — Впервые в стране суд вынес решение против коллекторов за то, что они… морально давили на гражданина. Точнее — на гражданку. Раньше за это не наказывали.

— Спасти и обезвредить — В заливе Петра Великого российские и японские моряки учились совместно спасать людей, потерпевших бедствие в море, а также противостоять морскому пиратству.

— Из свидетелей — в арестанты — Продолжается дело о хищениях во Внешпромбанке — Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на содержание под стражей бывшего первого вице-президента Внешпромбанка Али Аджина.

— Просим к столу — США упрощают регистрацию новых линий ГМО — Указ об упрощении процедуры регистрации биотехнологических разработок подписал президент США Дональд Трамп, сообщили американские информагентства. Заявки на апробацию новых трансгенных проектов будут рассматриваться быстрее, чтобы фермеры получали доступ к научным достижениям и активнее пользовались преимуществами американских инноваций в будущем.

— Мир по "Зе" — Украинская армия возобновила обстрелы Донецка после отъезда Зеленского из Мариуполя — Одна из главных претензий, предъявляемых президенту Украины Зеленскому критиками — его "виртуальность", выражающаяся в отсутствии действительного влияния на действия государства им возглавляемого. Жестокий обстрел Донецка украинскими военными в ночь на понедельник, случившийся после отъезда Зеленского из Мариуполя, где он купался в фонтанах после парада карательного полка "Азов", и перед его визитом в Париж, лишь подтверждает имеющиеся подозрения. Или новый "президент мира", как и его предшественник — не настоящий, и говорит о своем миролюбии, потому что просто любит поговорить, или, что еще хуже, украинский верховный главнокомандующий не контролирует свою армию.

— Смерть в зале суда — Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси — Экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет, предположительно, от острой сердечной недостаточности. Он умер прямо во время очередного судебного заседания, практически сразу после своего выступления. Расследованием его смерти займется специальная судебно-медицинская комиссия, лишь после ее заключения будет принято решение о захоронении бывшего главы государства.

— Тайна осталась — Спецслужбы Канады уничтожили досье на Пьера Трюдо — Канадская служба разведки и безопасности,CSIS, уничтожила секретное досье на бывшего премьера страны Пьера Трюдо, отца нынешнего главы кабинета правительства Джастина Трюдо. Сенсационная новость стала известна благодаря тому, что группа канадских историков, руководствуясь законом о доступе к закрытой информации, обратилась в CSIS с просьбой разрешить работу с документами. В ответ им сообщили, что такого досье в архивах нет, поскольку оно было уничтожено еще 30 лет назад.

— Президент сам по себе — Главы 600 компаний подвергли критике политику Трампа — Руководители более 600 компаний США направили письмо на имя главы Белого дома, убеждая Трампа отменить пошлины в отношении продукции из Китая и положить конец продолжающейся торговой войне.

— Министра утвердили в соцсетях — Молдавские власти хотят объявить олигарха Владимира Плахотнюка в международный розыск — В Молдавии приступило к работе новое правительство. О назначениях в нем объявила новый премьер Майя Санду. Андрей Нэстасе, адвокат и политик, лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" стал вице-премьером по европейской интеграции и министром внутренних дел. Выступая перед сотрудниками МВД Молдавии, с первых же слов он обещал прекратить "политизацию МВД" и реформировать ведомство, "уделив внимание прозрачности, меритократии, честности и профессионализму". В частности, проскользнуло упоминание, что МВД Молдавии ждет реформа "по грузинскому образцу". А премьер Санду заявила, что намерена "финансово мотивировать молдавских полицейских честно нести службы".

— А поутру они проснутся — Медвытрезвители организуют на основе партнерства с частными организациями — В парламентских, сенаторских и министерских кругах продолжается обсуждение законопроекта о воссоздании в России медицинских вытрезвителей.

— Правила бокса — Верховный суд объяснил, кто может стать хозяином стоянки в кооперативе — Выплатить до копейки пай в гаражном кооперативе советских времен и десятилетиями пользоваться своим боксом — оказывается, еще не значит получить основания считать себя собственником гаража. Так решили местные суды. Они отказали гражданину в просьбе оформить свою, как он был уверен, собственность.

— Полштрафа по всем статьям — Возможность уплаты штрафа со скидкой распространят на весь КоАП — Возможность заплатить только половину штрафа, если сделать это вовремя, предлагается распространить не только на статьи за нарушения правил дорожного движения, но и на все остальные, прописанные в Кодексе об административных правонарушениях.

— Строганина и буза — В Сети появилась "Гастрономическая карта России" — По-настоящему "вкусный" проект запускается в 20 регионах страны. Самые интересные объекты гастрономического туризма с 1 июня можно найти на Google Maps по запросу "Гастрономическая карта России". Любой турист может выбрать для себя кафе и рестораны, где подаются блюда местной кухни. В проекте уже задействованы Владимирская область, Кубань, Мурманская область, Карелия, Республика Алтай и Бурятия. В течение месяца "Гастрономическая карта" заработает во всех 20 регионах-участниках. В отмеченных на карте ресторанах гостям предложат отдельное меню из четырех-шести блюд местной кухни, деликатесы и сладости.

— Больше света — Новый парк в Бибирево откроют в середине июля — Мэр столицы Сергей Собянин посмотрел, как идет строительство "Парка Света" на Костромской улице в районе Бибирево. Эта территория, которую сейчас благоустраивают по программе "Мой район", обещает стать новой мощной точкой притяжения для всего Северо-Восточного округа.

— В рейд по ягоды — Москвичам не рекомендуют покупать клубнику в переходах метро — Сезон клубники в самом разгаре — ее можно купить и в гипермаркете, и на рынке, и в оригинальных палатках по всему городу. Но параллельно с легальными торговцами ягодой активизировались и скупщики. Вместе с активистами движения "Безопасная столица" и сотрудниками Росгвардии "РГ" отправилась в рейд по ягоды.

— Не только пиво — Московские студенты будут стажироваться в Чехии — Получить по окончании столичного вуза два диплома, причем один — чешского университета, и пройти стажировку в компании из восточной Европы в скором времени смогут студенты Московского городского университета управления (МГУУ). Между правительством Москвы и министерством промышленности и торговли Чешской Республики подписан протокол о сотрудничестве, в том числе и в сфере образования.

— Оперировал премиями — Бывшему директору крупной клиники дали три года колонии — Суд вынес приговор по делу экс-директора новосибирского ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" Михаила Садового — он получил три года лишения свободы. Кроме того, он выплатит штраф — 300 тысяч рублей.

— Подарок первенцу — В Вологде расширили программу льготной ипотеки — Вологодская область расширяет программу льготного ипотечного кредитования — регион берет на себя субсидирование процентной ставки для всех семей с детьми, при этом купить квартиру можно будет не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

— Педагогическая грамота — Лучшим сельским учителям Башкирии выдадут гранты в 600 тысяч рублей — Власти Башкирии придумали очередной способ решения кадровой проблемы в сельских школах. С этого года сотня самых талантливых и перспективных молодых педагогов получат специальные гранты.

— Гид с опытом жизни — Пенсионеры Новосибирска учатся проводить экскурсии — В Новосибирске экзамен на экскурсоводов сдала первая смена пенсионеров — пожилых людей готовят к роли бесплатных гидов для туристов перед грядущими крупными спортивными событиями.

— Накликать 100 баллов — Школьники узнают свои результаты в соцсети — Основная волна ЕГЭ подходит к концу: результаты экзаменов по литературе, географии, математике, истории и химии уже доступны школьникам. Скоро ребята узнают свои баллы по русскому и иностранному языкам, обществознанию, биологии и информатике. Причем впервые выпускники могут отслеживать эту информацию не только на официальном портале ЕГЭ, но и в социальной сети "ВКонтакте". Удобное мини-приложение для этого разработали студенты Высшей школы экономики.

— Зачетка под расчет — Вуз снизил стипендии из-за большого количества отличников — Об уменьшении стипендии в Государственном аграрном университете Северного Зауралья сообщили недовольные студенты. По их словам, ежемесячную выплату срезали почти на тысячу — с 3800 рублей до 2700. Сумма более чем ощутимая.

— Хитрый ход — Зачем нужны контейнеры для двоек — В школах Югры установят специальные контейнеры, в которые можно будет положить исписанные тетради, отслужившие свой век дневники, а также тетрадки с двойками, чтобы дома их можно было не показывать родителям. Идея прозвучала от родителей, и власти идею сразу поддержали.

— Экзамен для Шрека — ЕГЭ на букву "Ё"?— Придумать и самому сдать экзамен на знание сказок Чуковского или по особенностям приготовления пиццы? Теперь это возможно. Организаторы Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ объявляют конкурс инновационной журналистики "Создай свой ЁГЭ!".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Живите дальше: ветхие дома оставят в эксплуатации — Минстрой предложил не исключать из программы капремонта жилье, не создающее угрозу для граждан — Правительство готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья. До конца июня планируется закончить работу над поправками в Жилищный кодекс и 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", которые подготовил Минстрой. После этого документ будет внесен на рассмотрение Госдумы, сообщила "Известиям" представитель вице-премьера Виталия Мутко.

— Куда IT учиться: эксперты назвали главные профессии будущего — К дефициту кадров приведет развитие технологий и несовершенство образования — Рынок труда в ближайшие годы может столкнуться с острой нехваткой квалифицированных IT-специалистов. В частности, в будущем возрастет спрос на архитекторов интернета вещей, IT-юристов, консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ, посвященном цифровой экономике ("Известия" ознакомились с документом).

— Справедливость с конфискацией: семьи взяточников предлагают проверить — Лидер эсеров Сергей Миронов рассказал президенту об идее изымать имущество ближайших родственников коррупционеров — Имущество ближайших родственников коррупционеров следует конфисковать, если будет доказано, что они обогатились незаконным путем. С таким предложением выступил на встрече с президентом Владимиром Путиным лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По его словам, к этой и другим инициативам справороссов коллеги из Госдумы относятся настороженно, однако при поддержке главы государства ситуация может сдвинуться с мертвой точки.

— Генеральная разборка: Молдавии предстоит очищение власти — Правительство проевропейских и пророссийских сил сначала займется внутренними проблемами страны — Молдавское коалиционное правительство, состоящее из прозападного блока Acum и пророссийской Партии социалистов, в первую очередь займется очищением власти, оставив на будущее геополитические вопросы. Об этом "Известиям" рассказали в парламенте Республики Молдовы. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, данный альянс жизнеспособен пока будут проводиться внутриполитические преобразования в стране.

— Ударили в Гонконг: уступки властей не умиротворили автономию — Протестующие полны решимости продолжать выступления до полного отказа от законопроекта об экстрадиции — Протесты в Гонконге, старт которым дало намерение властей разрешить экстрадицию в материковый Китай подозреваемых в нарушении законов КНР, не только не затихли, но вступили в новую фазу. Несмотря на то что власти заморозили рассмотрение противоречивого законопроекта, местная общественность пообещала продолжать выступления до полного отказа от него. Одну из самых мощных демонстраций противники экстрадиции наметили на 1 июля — годовщину возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая. Как считают опрошенные "Известиями" эксперты, страсти разыгрались на фоне общего неприятия автономией любого давления со стороны материка.

— Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США — Администрация пенитенциарного учреждения разрешила россиянке вести уроки по четырем дисциплинам — Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета. В рамках обществоведения она обучает других заключенных основам демократической системы США. Об этом "Известиям" сообщил отец россиянки Валерий Бутин. Несмотря на успешную адаптацию к новому месту, девушка по-прежнему сталкивается с определенными трудностями. В частности, речь идет о сильной влажности в камере и ограниченной возможности звонить родным. Валерий Бутин также опроверг информацию о том, что планируются переговоры о переводе дочери в РФ.

— На безымянной частоте: мобильный интернет тянут в глубинку — Автомобилистам, дачникам и фермерам готовят быстрый доступ в Сеть — Мобильный интернет в России может появиться там, где сейчас в лучшем случае есть только голосовая связь. Произойдет это, если государство передаст операторам частотный диапазон 700 МГц (точнее, полосу 694–790 МГц). "Дорожную карту", подразумевающую такую инициативу, разрабатывает Союз операторов мобильной связи LTE. "Известия" ознакомились с аналитическими материалами организации, их подлинность подтвердил сотрудник одной из сотовых компаний и источник, знакомый с учредителями.

— "Черную оспу могут использовать как биооружие" — Врач и эксперт в области инфекционных заболеваний Джули Гербердинг — о возвращении смертельных вирусов и вакцинах будущего — Почему черная оспа, которую считают побежденной, может быть использована как биологическое оружие? Нужна ли нам прививка БЦЖ, не защищающая от заражения туберкулезом? От каких болезней надо вакцинироваться пожилым людям и от чего нет прививок, но они крайне необходимы человечеству? На эти и другие вопросы в интервью "Известиям" ответила исполнительный вице-президент международной компании MSD, директор по программам защиты здоровья Джули Гербердинг.

— Половой нейрон: отличие мужчин от женщин нашлось в клетках мозга — Обнаруженный учеными ген может отвечать за развитие интеллекта и математических способностей — Учеными обнаружен ген, который включен в клетках мозга у одних людей и полностью отключен у других. Его активация, как выяснили российские исследователи, связана с мутацией, встречающейся у 3% населения Евразии. Позже стало понятно, что основная функция этого гена связана в первую очередь с мужским организмом — обычно он отвечает за выработку половых клеток. Однако дальнейший анализ данных выявил, что найденный учеными отрезок ДНК попадает в участок генома, ответственный за способности к математике. Это объясняет, почему редко встречающийся математический талант чаще обнаруживают все-таки у мужчин.

— Ошибка Геродота: раскопки позволят переписать историю скифов — В ставропольских могильниках обнаружены золотые украшения, расписная посуда и доспехи древнего кочевого народа — Российские археологи доказали, что скифы находились в Предкавказье в последней трети V века до н.э., опровергнув данные древнегреческого историка Геродота, утверждавшего, что к данному времени они покинули эти земли. Свои выводы ученые сделали, определив время создания предметов, найденных в кургане около села Новозаведенное. В Ставрополье остается еще несколько не раскопанных курганов, изучение которых может привести к новым научным открытиям. Особенности памятников позволят отечественным археологам подробно изучать быт скифов на территории России.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Отношения с Белоруссией получили экономическое развитие — Три вопроса о новом назначении Михаила Бабича — Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития, отвечающим за взаимодействие с СНГ и за вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии.

— Гонконг не хочет жить по-поднебесному — Специальный административный район Китая охвачен массовыми волнениями — В понедельник в Гонконге, специальном административном районе (САР) Китая, продолжились демонстрации протеста. Несколько сотен человек митинговали у рабочего офиса главы администрации района Кэрри Лам, требуя окончательно отвергнуть законопроект об экстрадиции.

— Авиацию не спасла поддержка сверху — Российские воздушные перевозчики в первом квартале понесли рекордные убытки — Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб. Об этом говорится в отчете Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), поступившем в РБК.

— За Бузулукский бор взялся независимый юрист — Минприроды рассматривает запрос о лишении антипинского НПЗ лицензий на ряд месторождений — Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России НПЗ, столкнулся с угрозой потерять три лицензии на добычу нефти на Воронцовском, Гремяческом и Могутовском месторождениях Бузулукского бора, расположенных в Оренбургской и Самарской областях, с общими запасами 50 млн т, которые выиграл на конкурсе в 2015 году, обойдя крупные нефтяные холдинги.

— Сенатор встает на рекламные рельсы — Семья Сулеймана Керимова принимала участие в финансировании покупки группой "Вера-Олимп" рекламного подрядчика РЖД, сообщили источники РБК. Теперь компания может приобрести лидера отрасли — Russ Outdoor — Покупка рекламной компании "Лайса" группой "Вера-Олимп" осуществлялась с привлечением финансирования от семьи сенатора Сулеймана Керимова, рассказали три источника РБК, два близких к бывшим собственникам "Лайсы", один — к новым. Сделку курировал Саид Керимов, сын миллиардера, утверждает один из собеседников РБК.

— Лондонский арбитраж добавил в спор тумана — Четыре вопроса о решении международного третейского суда по делу банка "Восточный" — Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между "Финвижн" Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право "Финвижн" на опцион на 10% акций банка "Восточный". В фонде заявляют, что это лишь промежуточное решение, и ждут основного процесса в январе 2020 года. РБК разбирался, к каким выводам пришли арбитры и как решение трибунала повлияет на конфликт.

— "Женщины-менеджеры обезумели, отстаивая свои права" — Автор бестселлера "Как разговаривать с м…даками" Марк Гоулстон рассказал, почему общаться с потребителем надо междометиями, объяснил, что сводит с ума управленцев и почему миллениалы ведут себя как дети.