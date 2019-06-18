ТОКИО, 18 июн — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на севере Японии, сообщила метеослужба страны.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился у берегов префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в наибольшей степени в префектуре Ниигата.

Объявлена угроза цунами высотой до одного метра, приостановлено движение скоростных поездов.

Правительство Японии открыло центр экстренного реагирования при канцелярии премьер-министра в связи с землетрясением, сообщило агентство Киодо.

Землетрясение не вызвало внештатных ситуаций на остановленных семи реакторах АЭС Касивадзаки-Карива в префектуре Ниигата, сообщило агентство со ссылкой на энергетическую компанию TEPCO.

По ее данным, землетрясение не оказало также влияния на АЭС в Фукусиме, на которой произошла авария в 2011 году из-за землетрясения и цунами.

Данных о пострадавших во время землетрясения на севере Японии россиянах пока не поступало, сообщил РИА Новости по телефону генконсул РФ в Ниигате Михаил Сергеев.

"Ущерба для генконсульства нет, никто из сотрудников не пострадал. Ситуацию отслеживаем. Данных о пострадавших гражданах России пока не поступало", — сказал Сергеев.